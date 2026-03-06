Știre în curs de actualizare
Potrivit surselor citate, cei doi au fost prinşi în flagrant când primeau bani pentru a facilita şi prioritiza formalităţile vamale pentru mai multe societăţi comerciale ce efectuează importuri de mărfuri.
Şeful Biroului Vamal de Frontieră Constanţa Sud, Lică Octavian Parfene, şi adjunctul său, Christian Gudu, au fost reţinuţi de procurorii anticorupţie, după ce ar fi fost prinşi când primeau mită, au precizat, vineri, pentru AGERPRES, surse judiciare.
Vânătoarea de lupi va fi permisă în Germania, conform legislației adoptate de camera inferioară a parlamentului, ca răspuns la creșterea rapidă a populației de lupi și la numărul tot mai mare de atacuri asupra animalelor domestice.
Kate Middleton, Prințesa de Wales, a avut o apariție elegantă purtând cercei placați cu aur, cu pietre albastre, adăugând o notă de inspirație indiană ținutei sale.
Meteorologii estimează pentru perioada 09 martie - 06 aprilie 2026 temperaturi ușor mai ridicate decât valorile climatologic normale în nordul țării și în zonele montane, în timp ce regimul precipitațiilor va fi deficitar în primele două săptămâni.
Conflictul din Orientul Mijlociu a ajuns în cea de-a șapte zi și continuă să se intensifice. Într-o nouă fază a operațiunilor, avioanele de luptă israeliene au lansat noi atacuri asupra Iranului. Și bastionul Hezbollah din Beirut a fost lovit puternic.
Ungaria va opri transporturile de tranzit care trec pe teritoriul său şi care sunt importante pentru Ucraina, atâta timp cât Kievul blochează livrările de ţiţei rusesc prin conducta Drujba, a declarat Viktor Orban.