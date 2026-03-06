Surse: Şeful Vămii Constanţa Sud, Lică Octavian Parfene, reţinut de DNA pentru luare de mită

Şeful Biroului Vamal de Frontieră Constanţa Sud, Lică Octavian Parfene, şi adjunctul său, Christian Gudu, au fost reţinuţi de procurorii anticorupţie, după ce ar fi fost prinşi când primeau mită, au precizat, vineri, pentru AGERPRES, surse judiciare.