Pe numele bărbatului, bănuit că în aprilie 2014 ar fi constituit în Irlanda, alături de alţi români, un grup de criminalitate organizată cu scopul obţinerii unor sume de bani din fapte ilegale, există un mandat de arestare preventivă, emis de Tribunalul Bucureşti.

Poliţia Română informează, vineri, că, la data de 3 martie, pe baza cooperării dintre poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Neamţ şi autorităţile spaniole, a fost prins, în Spania, unul dintre cei mai căutaţi români (most wanted) la nivelul Uniunii Europene, fiind vorba despre un bărbat, de 32 de ani, din judeţul Neamţ.

Acesta era urmărit naţional şi internaţional, având emis pe numele său, de către Tribunalul Bucureşti, un mandat de arestare preventivă pentru constituire a unui grup infracţional organizat, omor calificat, tentativă la omor calificat şi tâlhărie calificată.

În fapt, în aprilie 2014, în timp ce se afla pe teritoriul Irlandei, bărbatul în cauză, împreună cu alţi cetăţeni români, ar fi constituit un grup de criminalitate organizată cu scopul obţinerii de venituri financiare din fapte ilegale.