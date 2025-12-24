Emmanuel Macron, surprins în antrenament cu militarii francezi din Emiratele Arabe Unite. A urmat o cină festivă de Crăciun

Președintele Franței a făcut publice imagini inedite. S-a lăsat surprins în timp ce se antrena cu soldații francezi, desfășurați în Emiratele Arabe Unite.

După demonstrația sportivă, Emmanuel Macron a ținut un discurs și a luat o cină de Crăciun, pregătită chiar de bucătari de la Palatul Elysée. La final, le-a urat sărbători fericite celor 900 de militari francezi, desfăşuraţi lângă Abu Dhabi.

Președintele francez obișnuiește să sărbătorească și sfârşitul anului împreună cu soldații aflați în diferite baze din străinătate. Așa că ar mai putea surprinde cu noi imagini cu astfel de antrenamete, până de Revelion.

