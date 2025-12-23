Donald Trump s-a lăudat că l-a forţat pe Emmanuel Macron să accepte cerinţele sale privind preţul medicamentelor

Donald Trump a oferit luni propria sa versiune a unei conversaţii cu omologul său francez, Emmanuel Macron, în urma căreia preşedintele francez ar fi fost obligat să accepte cerinţele sale privind preţul medicamentelor, informează marţi AFP.

"Acceptă acum, te rog. Fii drăguţ...", i-a fi spus Trump lui Macron, potrivit liderului de la Casa Albă.

De la reşedinţa sa de la Mar-a-Lago din Florida, preşedintele american a povestit o anecdotă pe care deja o împărtăşise susţinătorilor săi vineri seara, în timpul unui miting.

"Am vorbit cu un om foarte de treabă, preşedintele Macron al Franţei, şi i-am spus 'Emmanuel, trebuie să creşti preţul medicamentelor'", a relatat Donald Trump, în marja prezentării unei noi nave de război.

Apoi a adoptat o voce uşor plângăreaţă pentru a-l imita pe interlocutorul francez, care i-ar fi răspuns: "Nu, nu, nu, nu vom face asta".

"Am spus 'Emmanuel, 100% o vei face. Acceptă acum, te rog. Fii drăguţ...', a adăugat Donald Trump, continuând să imite refuzurile exprimate, aparent, de omologul său francez.

"Dacă nu o vei face, voi taxa tot ce vinde Franţa în Statele Unite", ar fi ameninţat atunci preşedintele american.

Trump a cerut de mai multe ori ca preţurile medicamentelor să crească în Europa

Liderul american a asigurat apoi că Emmanuel Macron i-ar fi răspuns "Ah, înţeleg", înainte de a accepta.

Preşedintele Donald Trump a cerut de mai multe ori ca preţurile medicamentelor să crească în Europa, pentru ca, potrivit lui, acestea să poată scădea pentru americani.

Statele Unite au încheiat vara aceasta un acord vamal cu Uniunea Europeană ce prevede ca majoritatea exporturilor europene destinate pieţei americane să fie taxate cu 15%. De atunci, în Franţa nu a existat niciun anunţ sau decizie prezidenţială privind preţul medicamentelor, contrar celor sugerate de liderul de la Casa Albă.

