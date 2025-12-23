Donald Trump s-a lăudat că l-a forţat pe Emmanuel Macron să accepte cerinţele sale privind preţul medicamentelor

Stiri externe
23-12-2025 | 10:43
donald trump emmanuel macron
AFP

Donald Trump a oferit luni propria sa versiune a unei conversaţii cu omologul său francez, Emmanuel Macron, în urma căreia preşedintele francez ar fi fost obligat să accepte cerinţele sale privind preţul medicamentelor, informează marţi AFP.

autor
Ioana Andreescu

"Acceptă acum, te rog. Fii drăguţ...", i-a fi spus Trump lui Macron, potrivit liderului de la Casa Albă.

De la reşedinţa sa de la Mar-a-Lago din Florida, preşedintele american a povestit o anecdotă pe care deja o împărtăşise susţinătorilor săi vineri seara, în timpul unui miting.

"Am vorbit cu un om foarte de treabă, preşedintele Macron al Franţei, şi i-am spus 'Emmanuel, trebuie să creşti preţul medicamentelor'", a relatat Donald Trump, în marja prezentării unei noi nave de război.

Apoi a adoptat o voce uşor plângăreaţă pentru a-l imita pe interlocutorul francez, care i-ar fi răspuns: "Nu, nu, nu, nu vom face asta".

Citește și
emmanuel macron, vladimir putin
Preşedinţia franceză consideră „binevenit” faptul că Putin este dispus să discute cu Macron în privinţa Ucrainei

"Am spus 'Emmanuel, 100% o vei face. Acceptă acum, te rog. Fii drăguţ...', a adăugat Donald Trump, continuând să imite refuzurile exprimate, aparent, de omologul său francez.

"Dacă nu o vei face, voi taxa tot ce vinde Franţa în Statele Unite", ar fi ameninţat atunci preşedintele american.

Trump a cerut de mai multe ori ca preţurile medicamentelor să crească în Europa

Liderul american a asigurat apoi că Emmanuel Macron i-ar fi răspuns "Ah, înţeleg", înainte de a accepta.

Preşedintele Donald Trump a cerut de mai multe ori ca preţurile medicamentelor să crească în Europa, pentru ca, potrivit lui, acestea să poată scădea pentru americani.

Statele Unite au încheiat vara aceasta un acord vamal cu Uniunea Europeană ce prevede ca majoritatea exporturilor europene destinate pieţei americane să fie taxate cu 15%. De atunci, în Franţa nu a existat niciun anunţ sau decizie prezidenţială privind preţul medicamentelor, contrar celor sugerate de liderul de la Casa Albă.

Negocieri de pace fără succes între SUA, Ucraina și Rusia. Volodimir Zelenski se pregătește pentru un nou Crăciun negru

Sursa: Agerpres

Etichete: macron, donald trump,

Dată publicare: 23-12-2025 10:43

Articol recomandat de sport.ro
Și-a refăcut viața, la trei ani de la divorț, cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul: ”Am avut curaj”
Și-a refăcut viața, la trei ani de la divorț, cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul: ”Am avut curaj”
Citește și...
Franţa va construi un nou portavion pentru a-şi consolida puterea maritimă. Charles de Gaulle va fi înlocuit până în 2038
Stiri externe
Franţa va construi un nou portavion pentru a-şi consolida puterea maritimă. Charles de Gaulle va fi înlocuit până în 2038

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a confirmat construirea unui nou portavion, mai mare și modern, care va înlocui Charles de Gaulle și va consolida puterea maritimă a Franței, relatează Reuters.

Preşedinţia franceză consideră „binevenit” faptul că Putin este dispus să discute cu Macron în privinţa Ucrainei
Stiri externe
Preşedinţia franceză consideră „binevenit” faptul că Putin este dispus să discute cu Macron în privinţa Ucrainei

Preşedinţia franceză a salutat declaraţia lui Vladimir Putin privind disponibilitatea de a dialoga cu Emmanuel Macron și va decide în curând modalitățile discuțiilor.

Putin anunță că este pregătit să discute cu un președinte european, în contexul negocierilor internaționale de pace
Stiri externe
Putin anunță că este pregătit să discute cu un președinte european, în contexul negocierilor internaționale de pace

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru agenția rusă RIA Novosti, sâmbătă seară târziu, că președintele rus Vladimir Putin este pregătit să poarte un dialog cu omologul său francez, Emmanuel Macron, potrivit AFP.

Recomandări
Ce cuprinde noua ordonanță ”trenuleț” a Guvernului Bolojan. Măsurile fiscal-bugetare și de ”relansare economicǎ” pentru 2026
Stiri Economice
Ce cuprinde noua ordonanță ”trenuleț” a Guvernului Bolojan. Măsurile fiscal-bugetare și de ”relansare economicǎ” pentru 2026

Guvernul a anunțat într-un comunicat emis luni noaptea publicarea ordonanței de urgență care reglementează un set de măsuri ”necesare” pentru elaborarea bugetului pe anul 2026, cât și o serie de măsuri strategice pentru anul urmǎtor.  

Negocieri de pace fără succes între SUA, Ucraina și Rusia. Volodimir Zelenski se pregătește pentru un nou Crăciun negru
Stiri externe
Negocieri de pace fără succes între SUA, Ucraina și Rusia. Volodimir Zelenski se pregătește pentru un nou Crăciun negru

Discuțiile separate care au avut loc în Florida între delegațiile Statelor Unite, Ucrainei și Rusiei au fost descrise și de această dată drept „constructive" de oficialii americani.

Ministrul Educației, Daniel David, și-a dat demisia după un an, nemulțumit de tăierea fondurilor. Cine l-ar putea înlocui
Stiri Politice
Ministrul Educației, Daniel David, și-a dat demisia după un an, nemulțumit de tăierea fondurilor. Cine l-ar putea înlocui

Ministrul Educației, Daniel David, a demisionat luni seară, a confirmat acesta într-un mesaj postat pe blogul său personal.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 22 Decembrie 2025

47:51

Alt Text!
La Măruță
22 Decembrie 2025

01:28:24

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Decembrie 2025

01:46:04

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28