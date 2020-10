Emmanuel Macron: ”Pot fi sute de mii de morți în următoarele luni, dacă nu intervenim decisiv"

Cele mai mari economii ale Europei, Franta și Germania, revin la carantină din cauza răspândirii necontrolate a virusului. "Pot fi sute de mii de morți în următoarele luni, dacă nu intervenim decisiv", a explicat președintele Franței.

Cifre record au raportat joi și țări precum Germania, Polonia și Rusia. Iar o estimare a Colegiului Imperial din Londra arată că 100.000 de britanici se infectează zilnic cu Sars-Cov-2, chiar dacă testele confirmă doar o parte dintre noile cazuri.

Emmanuel Macron, președintele Franței: ”Ne-am consultat cu oamenii de știință și cu experţii din economie, politică și mediile sociale. Am avut discuții cu toți partenerii noștri europeni, am cântărit lucrurile pro și contra și am decis să revenim la carantină”.

Președintele francez a justificat decizia prin creşterea agresivă a ratei de infectare în Hexagon. ”Virusul circulă cu o viteză pe care n-au anticipat-o nici cele mai pesimiste prognoze. Dacă nu facem nimic, vom avea cel puțin 400.000 de decese suplimentare în câteva luni”, a accentuat liderul de la Elysee.

Din această noapte, francezii nu mai au voie să iasă din case decât pentru a merge la medic sau la serviciu, acolo unde nu se poate lucra de la distanţă. Restaurantele, barurile și magazinele neesențiale vor fi închise, dar școlile rămân deschise. Şi asta pentru a proteja dreptul copiilor la educaţie, a subliniat preşedintele Macron.

Frontierele vor rămâne deschise doar pentru cetăţenii UE.

Privindu-i în ochi pe cei de acasă şi neocolind vorbele mari, Emmanuel Macron a făcut apel la responsabilitatea oamenilor.

Emmanuel Macron: ”Foarte puţine generaţii s-au confruntat cu atâtea provocări: pandemie, crize internațioanale, terorism, dezbinare în societate, criză economică şi socială fără precedent. Dar eu cred în noi, cred că putem trece cu bine de asta. Trebuie să ne ţinem tari. Avem nevoie unii de alţii, suntem o naţiune unită şi incluziva. Suntem Franța! Contez pe fiecare dintre voi. Sunt şi eu alături de voi!„

Şi Germania a impus o carantină parţială pentru următoarele patru săptămâni. Vor fi închise restaurantele, barurile și cinematografele, dar magazinele şi şcolile vor continua să funcţioneze. Decizia vine după un şir de recorduri zilnice de cazuri noi, până la 16.800 - astăzi.

Angela Merkel: ”Suntem într-o situaţie dramatică, la acest început de sezon rece. Ne afectează pe toţi, fără excepţie. Va fi o iarnă grea. Pandemia asta e un test deopotrivă medical, economic, social, politic şi psihologic. Îl vom trece doar dacă dăm dovadă de unitate şi deschidere. Dar, să fie limpede, doamnelor şi domnilor, minciunile şi dezinformările, conspiraţiile şi ura aduc un prejudiciu grav nu doar dezbaterii ci şi lupte cu virusul”.

Francezii şi germanii încearcă să evite cu orice preţ să ajungă în situaţia Belgiei ori a Cehiei, ale căror spitale sunt copleşite de pacienţii cu forme grave. În acest spital din orașul ceh Zlin, lupta cu virusul e intensă. În ajutorul cadrelor medicale au venit studenţi la medicină, şi chiar elevi de liceu.

În Cehia, rata de infectare e de 6 ori mai mare decât în Statele Unite. Oficial, una din 63 de persoane e în prezent infectată.

Milan Kubek, Președinte al camerei medicale cehe: ”În fiecare zi, în rândul cadrelor medicale există o creștere de 1.000 de persoane infectate”.

Scott McLean, CNN: ”Numărul pacienților infectați cu COVID-19 s-a dublat în această regiune în ultimele două săptămâni, forţând la maximum limitele saloanelor de Terapie Intensivă. Aici era o cameră de depozitare, acum este o zonă pentru pacienți”.

Deși armata a amenajat un imens spital de campanie în Praga, lipsa cadrelor medicale îl face inutil deocamdată. Zeci de medici şi asistente din Statele Unite și alte câteva sute din Europa urmează să ajungă în Cehia pentru a-şi ajuta colegii.