Interviu cu Horia Brenciu, despre Covid-19, măști și echilibru: “Nu rezolvăm nimic dacă ne uităm zilnic la numărul morților”

Horia Brenciu, unul dintre jurații show-ului The Masked Singer, de la Pro TV, a fost invitatul lui Vitalie Cojocari, în emisiunea ”Interviurile lui Vitalie”, transmisă exclusiv pe pagina de Facebook a Știrilor Pro TV și pe www.stirileprotv.ro.

Artistul a vorbit despre noul coronavirus, despre cum i-a afectat pandemia pe artiștii din România, dar și despre echilibru și experiența trăită atunci când l-a adoptat pe fiul său, Toma.

Horia Brenciu: “Nu rezolvăm nimic dacă ne uităm zilnic la numărul morților”

Horia Brenciu spune că se protejează de Covid-19 nebăgând prea mult în seamă această boală.

“Ca să nu existe contestații și tot felul de vorbe despre ceea ce îți povestesc, vreau să spun că mă protejez de ea știind care sunt regulile, știind ce trebuie să fac, știind foarte bine ce zice legea. Când îmi pup copii și nevasta nu port masca“, a precizat Brenciu.

Artistul lasă să se înțeleagă că nu este o idee bună să stăm să numărăm morții sau să calculăm numărul infectărilor.

“Luați-vă copilul în parc, descoperiți-vă, investiți în copilul vostru. Gândiți-vă că dacă în fiecare zi numărați morți, numărați infectările, numărați vaccinurile care s-au mai făcut, numărați lock-down-urile din toate țările, nu rezolvați nimic. Practic, plitocim aceeași ciorbă“, a adăugat cântărețul.

Brenciu, despre echilibru

Horia Brenciu spune că este nevoie de echilibru, de discernământ pentru a putea să treci peste această perioadă.

"Eu respect legea, este un lucru clar. Nu vreau să ies din litera ei. Toate lucrurile de bun-simț le percep. Sunt multe lucruri care se întâmplă în România pe ecra, pe care dacă nu ești echilibrat riști să pici în partea cealaltă. Putem fi echilibrați și să le spunem ce înseamnă să fii echilibrat, pentru că ei sunt viitorul. Cine sare calul, cine nu a încălecat calul, nu știe să fie echilibrat, adică exact pe cal. De fiecare dată, suntem puși pe rele, puși pe înjurători, în loc să fim mai echilibrați. Este un proces prin care și eu am trecut. Cel mai important este să-ți iubești familia sau pe cei din jur", a menționat fostul prezentator TV.

Horia Brenciu a comentat și informațiile denaturate care apar în spațiul public privind pandemia sau purtarea măștilor.

"Oricând de conspiraționistă ar fi această pandemie, cu măștile ei, nu poți ignora peste 1 milion de morți. Se mușamalizează numere mai mici de morți în anumite zone ale Pământului. Eu decât să mă agit să discutăm în fiecare zi, mai bine discutăm ce face fata ta. Prostia ar fi să devii fixist cu o anumită temă", a precizat Brenciu.

Cum i-a afectat pandemia pe artiștii din România

Fostul jurat de la Vocea României susține că artiștii nu trebuie să se gândească la ceea ce au pierdut din cauza pandemiei și că nu trebuie să aștepte ajutor din altă parte, ci prin forte proprii trebuie să încerce să se descurce în această perioadă dificilă.

“Nu te gândi la ce ai pierdut, la ce s-a anulat. Gândește-te că peste câțiva ani copiii tăi te vor întreba: Îți amintești, tată, când am stat în casă în 2020, ce mișto a fost când am stat în casă și nea-m jucat, când am ieșit în parc, când ne-am plimbat cu bicicleta. Nu trebuie să vorbim de morți“, a spus Brenciu.

Întrebat dacă ar accepta să cânte în concerte pentru partidele politice, Horia Brenciu a răspuns: “Nu cred în clasa politică, și, în momentul de față, aș cânta pentru cineva în care cred. Nu mai cred… Vreau să fiu un om care să-și facă o viață mai frumoasă prin propriile puteri. Breasla artiștilor ar trebui să fie sprijinită, din PIB-ul României facem și noi parte. Dacă eu am mai multe concerte, statul primește mai mulți bani. Cred că dacă am susținut prin puținul meu în toată această perioadă, și eu trebuie să am parte de ajutor“.

Cântărețul are un sfat pentru cei care doresc să reușească în această breaslă.

“Dacă vrei să supraviețuiți în show-business-ul românesc, în această mlaștină de entertainment, din care scapă cine poate, trebuie să te folosești de toate skill-urile pentru a reuși. Le-am spus la un moment dat elevilor mei: Ce poți face cu vocea? Poți fi prezentator, poți să faci dublaj de desene animate, s-au adunat vreo 10 elemente. Cine crede că vine pe ecran și publicul cade în cap, se înșeală. Eu îi aplaud pe cei care în acest moment creează conținut pe Internet”, a precizat Brenciu.

El spune că artiștii ar trebui să se unească într-un sindicat, la fel cum se întâmplă în Statele Unite, deoarece este o rețetă de succes.

Reluarea activității: Hai să începem din nou, toată industria tehnică, nemaivorbind de cea artistă, regresează.

Horia Brenciu, despre procesul de adopție în România: Toate etapele te pregătesc pentru a oferi iubire

Horia Brenciu a precizat că nu este ușor să adopți în România, dar că toate etapele procesului sunt necesare pentru a fi pregătit să oferi iubirea unui copil de care trebuie să ai grijă toată viața.

“Nu e ușor să adopți în România, toate etapele acestea, chiar dacă ți se par îngrozitor de întortocheate, ele au un alt substrat. A trebuit să mă duc la psiholog, împreună cu soția, face parte din proces. Toate îți spun că trebuie să fii pregătit să oferi iubire. Sunt niște teste ale iubirii tale pentru copilul acela“, a menționat artistul.

Juratul de la Masked Singer a menționat că sunt unele aspecte birocratice pe care le-ar schimba, dar că nu ar trece peste anumite teste care trebuie urmate în acest proces al adopției.

“Sunt anumite aspect birocratice pe care le-aș schimba, dar nu aș trece peste anumite teste. Numai capacitatea de a fi un vizionar, tu îl iei pentru toată viața, nu iau acel copil să mă distrez cu el, ci pentru toată viața“, a precizat cântărețul.