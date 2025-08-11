Anchetă în Franța după ce un rabin i-a transmis lui Macron ”să-și pregătească sicriul”

Un rabin din Franța este anchetat de poliție după ce i-a transmis mai multe mesaje ”abominabile” lui Emmanuel Macron, ca urmare a anunțului acestuia că Franța va recunoaște statul Palestina. Rabinul i-a spus, printre altele, ”să-și pregătească sicriul”.

Ministrul francez de Interne, Bruno Retailleau, a anunțat că a raportat poliției comentariile amenințătoare făcute de către un rabin la adresa președintelui Emmanuel Macron, scrie France 24.

Amenințările au fost exprimate într-un videoclip online de către un rabin înfuriat de decizia recentă a Franței de a recunoaște oficial un stat palestinian.

Remarcile rabinului David Daniel Cohen la adresa președintelui francez au fost motivate de decizia acestuia de a recunoaște oficial un stat palestinian.

„Rabinul a pronunțat mai multe amenințări abominabile, în special la adresa președintelui Republicii”, a scris ministrul de interne Bruno Retailleau pe X, denunțând „remarcile total inacceptabile”.

”Dumnezeu îi va arăta ce înseamnă să vrei să fii atât de obraznic”

Retailleau a declarat că a contactat platforma online Pharos a guvernului francez, care monitorizează conținutul online periculos și infracțional, și „a raportat, de asemenea, aceste remarci sistemului judiciar în temeiul articolului 40 din Codul de procedură penală”.

În videoclipul de pe YouTube, rabinul a declarat: „Acest președinte francez trebuie să știe – ar fi bine să-și pregătească sicriul. Dumnezeu îi va arăta ce înseamnă să vrei să fii atât de obraznic și să vrei să faci declarații împotriva lui Dumnezeu”.

Prin recunoașterea unui stat palestinian, pentru care guvernul francez spune că va vota la ONU în luna septembrie, Cohen spune că Macron își exprimă „antisemitismul profund” și „declară război lui Dumnezeu”.

Condamnând ferm „remarcile abominabile și intolerabile ale lui Daniel David Cohen”, rabinul-șef al Franței, Haïm Korsia, a clarificat pe X despre Cohen că „nu a deținut niciodată nicio funcție rabinică în Franța, nu a fost instruit și nu a absolvit școala rabinică din Franța”.

