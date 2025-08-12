Decizie fără precedent în Franța: Macron recunoaşte în mod oficial că țara sa a purtat un război în Camerun

12-08-2025 | 20:24
macron kiev
Profimedia

Preşedintele francez Emmanuel Macron recunoaşte în mod oficial că Franţa a purtat ”un război” în Camerun împotriva unor mişcări insurecţionale, atât înainte, cât şi după proclamarea independenţei în 1960.

Vlad Dobrea

Proclamație marcată de ”violenţe represive”, într-o scrisoare adresată omologului său camerunez Paul Biya, făcută publică marţi, relatează AFP.

Şeful statului francez susţine astfel concluziile unui raport întocmit de către istorici care i-a fost predat în ianuarie şi din care ”reiese clar (...) că un război a avut loc în Camerun, în cursul căruia autorităţile coloniale şi armata franceză au exercitat violenţe represive de natură multiplă”.

Acest ”război a continuat după 1960, prin susţinerea Franţei a acţiunilor desfăşurate de către autorităţile cameruneze independente”, scrie el.

Sursa: News.ro

Viktor Orban: Ucrainenii au pierdut războiul. Europa riscă să vadă cum Putin şi Trump îi decid viitorul
Viktor Orban: Ucrainenii au pierdut războiul. Europa riscă să vadă cum Putin şi Trump îi decid viitorul

Vladimir Putin și Donald Trump vor discuta vineri, la summitul din Alaska, nu doar războiul din Ucraina, ci și probleme economice mondiale importante, precum și alte subiecte, a declarat premierul ungar Viktor Orban, citat de Reuters și MTI.

 

Un bărbat a dezvoltat o afecțiune rară după ce a întrebat ChatGPT cum să elimine sarea din dietă. Avertismentul medicilor
Un bărbat a dezvoltat o afecțiune rară după ce a întrebat ChatGPT cum să elimine sarea din dietă. Avertismentul medicilor

Un jurnal medical american a avertizat asupra riscurilor folosirii ChatGPT pentru informații medicale, după ce un bărbat a dezvoltat o afecțiune rară în urma unei conversații cu chatbotul despre eliminarea sării de masă din dietă.  

Continuă haosul din Marea Britanie după adoptarea „Legii siguranței online” - caracterizată drept un Big Brother Digital
Continuă haosul din Marea Britanie după adoptarea „Legii siguranței online” - caracterizată drept un Big Brother Digital

Platforma Wikipedia a primit permisiunea de la un judecător să conteste în continuare noua lege care privește siguranța online (Online Safety Act).

După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut
După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut

Proiectul legii pensiilor din Pilonul II, la care contribuie aproape nouă milioane de români, a fost amânat pentru a fi dezbătut în sesiunea parlamentară din toamnă.

Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne”
Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne”

Institutul Național de Statistică anunță scumpiri record. În iulie, inflația a urcat la 7,8%, după ce piața de electricitate s-a liberalizat, iar facturile au urcat cu peste 60 de procente, în medie.

Isărescu, despre noua lege a Pilonului II: Văd o tulburare - „ne-au luat banii”. Să ne liniştim puțin, nu se confiscă nimic
Isărescu, despre noua lege a Pilonului II: Văd o tulburare - „ne-au luat banii”. Să ne liniştim puțin, nu se confiscă nimic

Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie să continue, chiar să amplifice, efortul de comunicare despre Pilonul II de pensii, inclusiv cu materiale scrise, consideră guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu.

