Elon Musk, victorie juridică: pachetul său salarial de la Tesla, evaluat acum la 139 de miliarde de dolari, este reactivat

Stiri externe
20-12-2025 | 12:31
Elon Musk
Shutterstock

Elon Musk a câştigat un apel în faţa Curţii Supreme din Delaware, care a decis restabilirea pachetului său salarial din 2018 de la Tesla, anulat anterior de o instanţă inferioară.

autor
Mihaela Ivăncică

Acordul de compensare, considerat cel mai mare din istoria corporativă, este evaluat în prezent la aproximativ 139 de miliarde de dolari, relatează Reuters.

Decizia reprezintă o victorie majoră pentru Musk şi pentru consiliul de administraţie al Tesla, după ce în 2024 un judecător din Delaware anulase pachetul de compensaţii pe motiv că directorii companiei ar fi fost în conflict de interese şi că acţionarii nu ar fi avut toate informaţiile esenţiale la momentul votului.

Curtea Supremă a stabilit acum că anularea completă a pachetului a fost improprie şi inechitabilă, întrucât l-ar fi lăsat pe Musk necompensat pentru munca depusă timp de şase ani.

Detalii despre pachetul salarial

Valoarea pachetului salarial din 2018 este estimată în prezent la aproximativ 139 de miliarde de dolari, pe baza preţului acţiunilor Tesla la închiderea şedinţei bursiere de vineri. Acordul îi oferă lui Musk opţiuni pentru a cumpăra aproximativ 304 milioane de acţiuni Tesla la un preţ preferenţial, condiţionat de atingerea unor obiective ambiţioase de performanţă, pe care compania le-a îndeplinit.

Citește și
Donald Trump și Elon Musk
UE pune presiune pe Big Tech. După amenda pentru Elon Musk, începe o anchetă amplă asupra Google în domeniul AI

Dacă Musk va exercita integral aceste opţiuni, participaţia sa în Tesla ar creşte de la aproximativ 12,4% la circa 18,1% din capitalul social extins al companiei, consolidându-i astfel controlul asupra producătorului de vehicule electrice. Musk a declarat în repetate rânduri că nivelul de control este mai important pentru el decât valoarea financiară a pachetului salarial.

Acţiunile Tesla au reacţionat moderat la decizie, cu o creştere sub 1% în tranzacţiile de după închiderea pieţei. Musk a comentat succint pe platforma X, afirmând că se simte ”reabilitat”.

Hotărârea Curţii Supreme din Delaware vine într-un context sensibil pentru stat, după ce Musk şi alţi lideri din tehnologie au criticat sistemul juridic local ca fiind ostil antreprenorilor. În ultimii ani, mai multe companii mari au ales să se reîncorporeze în state precum Texas sau Nevada, deşi Delaware rămâne principalul domiciliu juridic pentru companiile listate din SUA.

Un nou pachet salarial aprobat

În paralel, acţionarii Tesla au aprobat recent un nou pachet salarial pentru Musk, care ar putea ajunge teoretic la o valoare mult mai mare dacă sunt atinse ţinte suplimentare de performanţă.

Totodată, Tesla s-a mutat juridic în Texas, unde regulile fac mult mai dificilă contestarea în instanţă a deciziilor corporative de către acţionari mici.

Avocaţii care au contestat pachetul salarial au anunţat că analizează paşii următori, dar au subliniat că rămân mândri de verdictul iniţial, care a tras la răspundere consiliul de administraţie pentru încălcarea obligaţiilor fiduciare.

INTERVIU. Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României 2025: ”A fost un șoc pentru mine, nu mă așteptam deloc”

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, elon musk,

Dată publicare: 20-12-2025 12:31

Articol recomandat de sport.ro
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Citește și...
Ce avere are Elon Musk. Cum a ajuns antreprenorul la o valoare de sute de miliarde de dolari
Stiri externe
Ce avere are Elon Musk. Cum a ajuns antreprenorul la o valoare de sute de miliarde de dolari

Averea netă a miliardarului Elon Musk, cel mai bogat om din lume, a depăşit pragul de 600 de miliarde de dolari, conform calculelor revistei Forbes publicate luni, transmite DPA.

UE pune presiune pe Big Tech. După amenda pentru Elon Musk, începe o anchetă amplă asupra Google în domeniul AI
Stiri externe
UE pune presiune pe Big Tech. După amenda pentru Elon Musk, începe o anchetă amplă asupra Google în domeniul AI

Comisia Europeană anunță o investigație care vizează Google, asta la doar câteva zile după ce a anunțat că platforma X trebuie să plătească o amendă. Decizia are potențialul de a pune și mai mult gaz pe foc în relația UE-SUA.

Comisia Europeană, reacție furibundă după ce Elon Musk a cerut abolirea UE: Declaraţii complet nebune
Stiri externe
Comisia Europeană, reacție furibundă după ce Elon Musk a cerut abolirea UE: Declaraţii complet nebune

Comisia Europeană a calificat luni drept ''complet nebune'' declaraţiile miliardarului american Elon Musk, care a afirmat sâmbătă că Uniunea Europeană trebuie să fie ''abolită'', iar a doua zi a comparat UE cu Germania nazistă.

După amenda de 120 de milioane de euro, platforma X a lui Elon Musk a tăiat Comisiei Europene accesul la contul publicitar
Stiri externe
După amenda de 120 de milioane de euro, platforma X a lui Elon Musk a tăiat Comisiei Europene accesul la contul publicitar

Comisia Europeană a pierdut accesul la panoul de control pentru achiziția și monitorizarea reclamelor pe X, platforma lui Elon Musk, după ce a amendat compania cu 120 de milioane de euro pentru încălcarea normelor UE privind transparența.

 

Elon Musk susţine că Uniunea Europeană ar trebui să fie ”eradicată”. De ce s-a enervat miliardarul american
Stiri externe
Elon Musk susţine că Uniunea Europeană ar trebui să fie ”eradicată”. De ce s-a enervat miliardarul american

Miliardarul american Elon Musk, patronul platformei X, a reacţionat dur sâmbătă la adresa Uniunii Europene, după ce în ajun Comisia Europeană a impus o amendă de 120 de milioane de euro reţelei de social media, informează DPA.

Recomandări
”Aceasta este suma de bani europeni pe care o așteptăm să intre în contul României”. Anunțul ministrului Proiectelor Europene
Stiri Economice
”Aceasta este suma de bani europeni pe care o așteptăm să intre în contul României”. Anunțul ministrului Proiectelor Europene

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat că a fost depusă cea de-a patra cerere de plată din PNRR, în valoare de peste 2.62 miliarde de euro.  

Atac rusesc cu rachetă balistică în Odesa. Șapte persoane au murit, iar 15 au fost rănite în zona portuară
Stiri externe
Atac rusesc cu rachetă balistică în Odesa. Șapte persoane au murit, iar 15 au fost rănite în zona portuară

Un atac lansat de Rusia cu o rachetă balistică a făcut şapte morţi şi 15 răniţi în regiunea ucraineană Odesa, la Marea Neagră, a anunţat vineri guvernatorul local, adăugând că atacul a vizat infrastructurile portuare, notează AFP.

 

Un fost prinț apare într-o fotografie controversată în dosarele Epstein. Documentele publicate stârnesc reacții dure
Stiri externe
Un fost prinț apare într-o fotografie controversată în dosarele Epstein. Documentele publicate stârnesc reacții dure

Andrew Mountbatten-Windsor pare să fie surprins într-o fotografie întins peste picioarele a cinci persoane, cu capul aproape de poala unei femei, în cel mai recent set de documente publicate în legătură cu pedofilul Jeffrey Epstein.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 20 Decembrie 2025

02:28:14

Alt Text!
I like IT
Ediția 32 - 2025

22:08

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Decembrie 2025

01:50:19

Alt Text!
La Măruță
18 Decembrie 2025

01:34:39

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28