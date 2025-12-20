Elon Musk, victorie juridică: pachetul său salarial de la Tesla, evaluat acum la 139 de miliarde de dolari, este reactivat

Elon Musk a câştigat un apel în faţa Curţii Supreme din Delaware, care a decis restabilirea pachetului său salarial din 2018 de la Tesla, anulat anterior de o instanţă inferioară.

Acordul de compensare, considerat cel mai mare din istoria corporativă, este evaluat în prezent la aproximativ 139 de miliarde de dolari, relatează Reuters.

Decizia reprezintă o victorie majoră pentru Musk şi pentru consiliul de administraţie al Tesla, după ce în 2024 un judecător din Delaware anulase pachetul de compensaţii pe motiv că directorii companiei ar fi fost în conflict de interese şi că acţionarii nu ar fi avut toate informaţiile esenţiale la momentul votului.

Curtea Supremă a stabilit acum că anularea completă a pachetului a fost improprie şi inechitabilă, întrucât l-ar fi lăsat pe Musk necompensat pentru munca depusă timp de şase ani.

Detalii despre pachetul salarial

Valoarea pachetului salarial din 2018 este estimată în prezent la aproximativ 139 de miliarde de dolari, pe baza preţului acţiunilor Tesla la închiderea şedinţei bursiere de vineri. Acordul îi oferă lui Musk opţiuni pentru a cumpăra aproximativ 304 milioane de acţiuni Tesla la un preţ preferenţial, condiţionat de atingerea unor obiective ambiţioase de performanţă, pe care compania le-a îndeplinit.

Dacă Musk va exercita integral aceste opţiuni, participaţia sa în Tesla ar creşte de la aproximativ 12,4% la circa 18,1% din capitalul social extins al companiei, consolidându-i astfel controlul asupra producătorului de vehicule electrice. Musk a declarat în repetate rânduri că nivelul de control este mai important pentru el decât valoarea financiară a pachetului salarial.

Acţiunile Tesla au reacţionat moderat la decizie, cu o creştere sub 1% în tranzacţiile de după închiderea pieţei. Musk a comentat succint pe platforma X, afirmând că se simte ”reabilitat”.

Hotărârea Curţii Supreme din Delaware vine într-un context sensibil pentru stat, după ce Musk şi alţi lideri din tehnologie au criticat sistemul juridic local ca fiind ostil antreprenorilor. În ultimii ani, mai multe companii mari au ales să se reîncorporeze în state precum Texas sau Nevada, deşi Delaware rămâne principalul domiciliu juridic pentru companiile listate din SUA.

Un nou pachet salarial aprobat

În paralel, acţionarii Tesla au aprobat recent un nou pachet salarial pentru Musk, care ar putea ajunge teoretic la o valoare mult mai mare dacă sunt atinse ţinte suplimentare de performanţă.

Totodată, Tesla s-a mutat juridic în Texas, unde regulile fac mult mai dificilă contestarea în instanţă a deciziilor corporative de către acţionari mici.

Avocaţii care au contestat pachetul salarial au anunţat că analizează paşii următori, dar au subliniat că rămân mândri de verdictul iniţial, care a tras la răspundere consiliul de administraţie pentru încălcarea obligaţiilor fiduciare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













