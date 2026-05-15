Casa Albă a declarat că Trump şi Xi au convenit, în cadrul discuţiilor de la Beijing, asupra necesităţii de a menţine deschisă ruta maritimă din Strâmtoarea Ormuz. Iranul a blocat efectiv această rută maritimă ca răspuns la atacurile americano-israeliene, care au început în 28 februarie, provocând o perturbare fără precedent a aprovizionării globale cu energie. China are relaţii strânse cu Iranul şi este principalul cumpărător al petrolului său.

Statele Unite au suspendat atacurile asupra Iranului luna trecută, dar au început blocarea porturilor ţării. Discuţiile menite să pună capăt conflictului au ajuns într-un impas, Iranul refuzând să-şi înceteze programul nuclear sau să renunţe la stocurile sale de uraniu îmbogăţit.

„Nu voi mai avea multă răbdare”, a declarat Trump într-un interviu difuzat joi seara în cadrul emisiunii „Hannity” de la Fox News. „Ar trebui să ajungă la un acord.”

În ceea ce priveşte problema-cheie a stocului secret de uraniu îmbogăţit al Iranului, Trump a sugerat că acesta trebuia pus sub controlul SUA doar din motive de imagine. „Nu cred că este necesar, decât din punct de vedere al relaţiilor publice”, a declarat Trump în cadrul interviului. „De fapt, mă simt mai bine dacă îl am. Dar cred că este mai mult o chestiune de relaţii publice decât orice altceva.”

În cadrul celor mai recente incidente de pe ruta comercială, o navă de marfă indiană care transporta animale din Africa către Emiratele Arabe Unite a fost scufundată miercuri în apele de lângă coasta Omanului.

India a condamnat atacul şi a declarat că toţi cei 14 membri ai echipajului au fost salvaţi de paza de coastă din Oman. Vanguard, o firmă britanică de consultanţă în domeniul securităţii maritime, a declarat că se crede că nava a fost lovită de o rachetă sau o dronă care a provocat o explozie. Separat, agenţia britanică de securitate maritimă UKMTO a raportat joi că „personal neautorizat” a urcat la bordul unei nave ancorate în largul portului Fujairah din Emiratele Arabe Unite şi o îndrepta spre Iran.

Vanguard a precizat că un ofiţer de securitate al companiei a raportat că „nava a fost capturată de personal iranian în timp ce se afla ancorată”.

După discuţiile dintre Trump şi Xi de joi, Casa Albă a declarat că liderii au convenit asupra necesităţii menţinerii deschiderii strâmtorii şi că Xi a exprimat clar opoziţia Chinei faţă de militarizarea strâmtorii şi faţă de orice încercare de a percepe o taxă pentru utilizarea acesteia.

Trump a spus că Xi a promis, de asemenea, să nu trimită echipament militar Iranului. „A spus că nu va furniza echipament militar, aceasta este o declaraţie importantă”, a spus Trump la emisiunea „Hannity”.

Xi şi-a exprimat, de asemenea, interesul de a achiziţiona mai mult petrol american pentru a reduce dependenţa viitoare a Chinei de strâmtoare, iar liderii au convenit că Iranul nu ar trebui să obţină niciodată arme nucleare, se arată în comunicatul Casei Albe. Teheranul a negat că ar urmări să obţină astfel de arme.

Diplomaţia în aşteptare

Trump doreşte să obţină sprijinul Chinei pentru a pune capăt unui război care a devenit o povară electorală pe măsură ce se apropie alegerile intermediare-cheie din SUA, din noiembrie. Însă analiştii se îndoiesc că Xi va fi dispus să exercite presiuni puternice asupra Iranului sau să înceteze sprijinul acordat armatei acestuia, având în vedere valoarea sa de contrapondere strategică faţă de SUA.

Într-un interviu acordat CNBC de la Beijing, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că este convins că China va „face tot ce poate” pentru a ajuta la redeschiderea strâmtorii, lucru care este „în interesul său”. Înainte de război, aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol şi gaz natural lichefiat trecea prin această cale navigabilă.

Însă negocierile diplomatice sunt în impas de săptămâna trecută, când Iranul şi SUA au respins reciproc cele mai recente propuneri ale celeilalte părţi.

Fujairah este singurul port petrolier al Emiratelor Arabe Unite, situat în Golful Oman, chiar la ieşirea din Strâmtoarea Ormuz, şi permite unor transporturi să ajungă pe pieţe fără a trece prin acest punct.

Se pare că Iranul încheie tot mai multe acorduri cu diverse ţări pentru a permite unor nave să treacă prin strâmtoare, cu condiţia ca acestea să accepte condiţiile impuse de Teheran.

Un petrolier japonez a traversat strâmtoarea miercuri, după ce prim-ministrul Japoniei a anunţat că a solicitat ajutorul preşedintelui iranian. Un petrolier chinez de mari dimensiuni a traversat, de asemenea, miercuri, iar agenţia de ştiri iraniană Fars a relatat joi că s-a ajuns la un acord pentru a permite trecerea unor nave chineze.

Gărzile Revoluţionare Iraniene au declarat că 30 de nave au trecut prin strâmtoare de miercuri seara, un număr încă mult sub cele 140 înregistrate într-o zi obişnuită înainte de război, dar o creştere substanţială, dacă se confirmă.

Potrivit firmei de analiză a transporturilor maritime Kpler, aproximativ 10 nave au traversat strâmtoarea în ultimele 24 de ore, faţă de cele cinci-şapte care o traversau zilnic în ultimele săptămâni.

Ameninţarea Iranului „s-a redus semnificativ”

Mii de iranieni au fost ucişi în urma atacurilor aeriene ale Statelor Unite şi ale Israelului în primele săptămâni ale războiului, iar alte mii au murit în Liban de când conflictul a reaprins luptele dintre Israel şi gruparea Hezbollah, susţinută de Iran.

Discuţiile dintre oficialii libanezi şi israelieni, care au avut loc joi la Washington, au fost productive şi pozitive, potrivit unui înalt oficial al Departamentului de Stat, care a precizat că acestea urmau să continue vineri.

Trump a declarat că obiectivele sale în declanşarea războiului au fost distrugerea programului nuclear al Iranului, eliminarea capacităţii acestuia de a-şi ataca vecinii şi facilitarea răsturnării guvernului de către iranieni.

Un amiral american de rang înalt a declarat joi, în faţa unei comisii a Senatului SUA, că puterea Iranului de a-şi ameninţa vecinii şi interesele regionale ale Statelor Unite a fost „semnificativ redusă”.

„Nu mai reprezintă o ameninţare pentru partenerii regionali sau pentru Statele Unite în acelaşi mod în care o făceau înainte, în toate domeniile”, a declarat amiralul Brad Cooper.

Cooper a refuzat însă să comenteze direct informaţiile publicate de Reuters şi de alte agenţii de ştiri, potrivit cărora Iranul ar fi păstrat capacităţi semnificative în materie de rachete şi drone.

Conducătorii iranieni, care au recurs la forţă pentru a reprima protestele antiguvernamentale de la începutul anului, nu s-au confruntat cu nicio opoziţie organizată de la începutul războiului. Iar închiderea strâmtorii le-a oferit un avantaj suplimentar în cadrul negocierilor.

Washingtonul doreşte ca Teheranul să predea uraniul şi să renunţe la îmbogăţirea acestuia. Iranul solicită ridicarea sancţiunilor, despăgubiri pentru pagubele de război şi recunoaşterea controlului său asupra strâmtorii.