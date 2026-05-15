Nu vă speriați, nu vă pun la cură de slăbire, câteva reguli de bază ajung ca să strângem cureaua și să pierdem câțiva centimetri în talie.

Zahărul este principalul dușman al siluetei. Chiar dacă are doar 4 cal/g, este mai periculos decât grăsimea cu 9 cal/g. Zahărul este un catalizator pentru îngrășat, în prezența lui metabolismul se schimbă și se deschid căile de sinteză de grăsime, deci îngrașă mai mult decât caloriile pe care le conține. Desertul este o plăcere, nu o necesitate, așa că educați-vă să mâncați dulce cât mai rar. Și da, fructele sunt și ele un desert.

Limitați consumul de făinoase, după zahăr și alcool sunt principalele vinovate pentru colăceii de grăsime de pe burtă. Porția de carbohidrați de la fiecare masă trebuie să fie cât palma, adică 2-3 linguri de orez, paste, cartofi sau o felie de pâine. Cerealele conțin gluten, o proteină care poate determina inflamație și balonări la nivel intestinal. Ca să scăpați de disconfort, alegeți orez, quinoa sau mămăligă, care nu au gluten.

Fără carbohidrați la masa de seară este regula de aur pentru un abdomen plat! Glucidele sunt necesare pentru echilibrul nutrițional, dar e bine să le consumăm în prima parte a zilei, când facem efort fizic. Făinoasele mâncate seara se transformă ușor în grăsime de rezervă, deci evitați pâinea și consumați proteine cu legume - țin de foame și au calorii negative.

Cina ideală pentru slăbit și sănătate înseamnă carne cu salată sau pește cu legume. O porție de somon cu broccoli și parmezan aduce proteine de înaltă calitate, fibre, calciu și grăsimi omega 3 cu efect antiinflamator. Și e și gustos! Iar dacă v-ați săturat de proteine, treceți pe ciorbă, e preparatul ideal pentru slăbit, nu degeaba francezii numesc masa de seară "souper"!

Faceți o combinație între crud și gătit, fibre solubile și insolubile. În teorie, fibrele nu conțin calorii, cresc senzația de sațietate și pot fi mâncate fără limită. Creșteți treptat cantitatea de crudități și legume nepreparate termic, altfel balonează. Atenție și la cerealele integrale, conțin fibre insolubile cu efect iritant pentru intestin - decât pâine neagră, mai bine paste fierte al dente, au indice glicemic mediu și sunt bine tolerate.

Toată lumea slăbește cu grătar și salată și se îngrașă cu pâine și cartofi prăjiți. Nu trebuie să vină nutriționistul să ne interzică făinoasele și zahărul, dacă vrem să slăbim trebuie să facem singuri ordine în alimentație. Mai puțin și mai rar funcționează cu adevărat! Avem voie desert, dar o dată pe săptămână, avem voie și o felie de pâine, dar nu la masa de seară. Cât despre pește și legume, niciodată nu sunt prea mult, învățați să le iubiți și mâncați-le cât mai des!