Peste acest fenomen generat de activitatea umană se suprapune acum un fenomen natural și ciclic, El Niño, care contribuie la creșterea temperaturii medii globale și modifică regimul precipitațiilor în numeroase regiuni ale lumii, potrivit El Pais.

El Niño este un fenomen climatic caracterizat prin încălzirea anormală a apelor de suprafață din zona tropicală a Oceanului Pacific, cu efecte care se resimt la nivel global. Fenomenul este activ din luna iunie și a început deja să provoace efecte importante în America Latină, de la secetă până la inundații.

Organizația Meteorologică Mondială (OMM) urmărește îndeaproape evoluția fenomenului și avertizează că episodul actual ar putea fi unul deosebit de intens.

„Se preconizează că episodul va ajunge la o intensitate foarte puternică înainte de a atinge apogeul, spre sfârșitul anului”, explică OMM în buletinul său lunar privind fenomenul El Niño.

Din luna iunie, temperatura apelor de suprafață din această zonă esențială a Pacificului a crescut de la o săptămână la alta. Potrivit celui mai recent raport al organizației afiliate ONU, există o probabilitate de 100% ca actualul episod de El Niño să persiste cel puțin până în februarie 2027.

El Niño poate modifica temperaturile și precipitațiile

Fenomenul El Niño apare, de regulă, la intervale cuprinse între doi și șapte ani și durează aproximativ nouă până la 12 luni. În mod obișnuit, începe să se formeze între lunile martie și iunie și atinge intensitatea maximă între noiembrie și februarie.

Potrivit OMM, un episod de El Niño foarte puternic crește probabilitatea unor modificări importante ale temperaturilor și precipitațiilor în numeroase regiuni ale lumii.

Organizația atrage însă atenția că intensitatea fenomenului nu determină în mod direct amploarea efectelor într-o anumită regiune. Cu alte cuvinte, este dificil de anticipat cu exactitate cum se va manifesta El Niño în fiecare parte a lumii, deoarece fiecare episod este diferit.

Consecințele pot varia considerabil. În trecut, El Niño a provocat schimbări importante ale temperaturilor și precipitațiilor la nivel mondial și a crescut riscul unor fenomene meteorologice extreme.

Cel mai recent episod s-a produs în perioada 2023-2024, când au fost înregistrate temperaturi globale record.

António Guterres: „Planeta intră în ape necunoscute”

Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, António Guterres, a avertizat că fenomenul El Niño capătă o amploare semnificativă.

„Fenomenul El Niño capătă proporții uriașe chiar sub ochii noștri. Știința nu lasă loc de îndoială: planeta intră în ape necunoscute, ape care se încălzesc”, a transmis Guterres într-un mesaj video.

El a atras atenția și asupra creșterii continue a temperaturii oceanelor și a temperaturilor globale.

„Temperatura suprafeței mării este din ce în ce mai ridicată, temperaturile continuă să crească, iar lumea se află deja în zona de pericol a fenomenelor meteorologice extreme”, a mai spus secretarul general al ONU.