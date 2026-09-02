și în nordul Munteniei. Joi, 3 septembrie, fenomenele vor fi prezente pe alocuri în regiunile sudice și estice, precum și în zona montană, potrivit Agerpres.

Ploile vor fi însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu viteze de 40-50 km/h. Izolat este posibilă și apariția grindinei de mici dimensiuni, de 1-2 centimetri.

În intervale scurte de timp, de una până la trei ore, cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 l/mp și, izolat, pot depăși 20-30 l/mp.

Informarea meteorologică este valabilă la nivelul zonelor menționate până joi, 3 septembrie, ora 21:00.

Vreme călduroasă în București, urmată de ploi și furtuni

Vremea va rămâne călduroasă în București, însă în următoarele ore sunt așteptate perioade cu vânt puternic, averse și descărcări electrice, potrivit prognozei speciale emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

În intervalul 2 septembrie, ora 13:00 – 3 septembrie, ora 09:00, temperaturile vor ajunge la 31-32 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări spre seară, când vântul se va intensifica și va atinge viteze de 35-45 km/h. Izolat sunt posibile averse slabe, cu cantități de apă de 1-3 l/mp.

Pe timpul nopții, temperatura minimă va coborî până la 15-18 grade.

Joi, 3 septembrie, între orele 09:00 și 21:00, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare. În special după-amiaza și seara sunt prognozate averse și descărcări electrice, iar cantitățile de apă vor ajunge la 2-5 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, când rafalele pot ajunge la 35-50 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade.