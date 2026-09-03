În Maramureș, în Moldova și în Transilvania, de asemenea, în nordul Munteniei crește instabilitatea și vin mai multe reprize de ploi torențiale.

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul, pe unde avem soare și vreme bună pe tot parcursul zilei. În Bărăgan urmează încă o amiază călduroasă, cu maxime de 32 de grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, avem vreme schimbătoare, cu perioade însorite, dar și câteva averse zgomotoase. Temperaturile se mențin la valori similare cu cele de ieri și vor fi cel mult 31 de grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se face răcoare față de ziua trecută și doar pe la Vaslui se mai ating 31 de grade. Atmosfera devine instabilă și o să plouă torențial, în mai multe reprize. În zona montană se pot strânge 25 de litri de apă pe metru pătrat.

Se mai răcorește și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Din când în când se înnorează și vin mai multe serii de averse cu tunete și fulgere. E posibil să cadă grindină, iar vântul se întețește în timpul ploilor.

Temperaturile scad și în ținuturile vestice, dar vremea rămâne caldă și vor fi în jur de 32 de grade la amiază. Pe-aici ploile apar mai ales la munte, pe unde pot lăsa în urmă cantități mari de apă în intervale scurte de timp.

În Transilvania găsim vreme instabilă: înnorări, scurte perioade cu soare și averse zdravene - mai ales în zonele montane. Vor fi și condiții de grindină, iar temperaturile, în scădere față de ieri, nu mai trec de 30 de grade - pe la Alba Iulia.

În Oltenia domină atmosfera însorită. Vremea rămâne caldă, iar la Slatina se ating 33 de grade. În sudul provinciei crește disconfortul termic, iar în regiunile deluroase și montane o să vină câteva averse.

Foarte cald va fi și în ținuturile sudice, pe unde temperaturile urcă până la 34 de grade în Luncă Dunării. În sud-vestul Munteniei atmosfera devine apăsătoare din cauza stresului termic, iar în nordul provinciei o să plouă torențial.

Vremea în București

În București avem soare în ce mai mare parte a zilei. Pe la amiază se face destul de cald și maxima ajunge la 33 de grade. În a doua parte a nopții se înnorează și cresc șansele de ploaie, iar minima ajunge la 19 grade.

Vremea la munte

La munte se mai răcorește puțin. Aversele apar în majoritatea masivelor. Sunt însoțite de tunete, fulgere și răbufniri ale vântului. E posibil să cadă grindină, iar cantitățile de apă pot depăși 25 de litri pe metru pătrat, în special în Carpații Orientali.

Vremea la mare

În schimb, pe litoral urmează încă o zi foarte frumoasă, cu cer mai mult senin, briză plăcută și cel mult 28 de grade prin stațiuni. Apa mării are 22...23 de grade.