Specialiștii avertizează că fenomenul ar putea deveni unul dintre cele mai intense observate vreodată și ar putea avea efecte asupra temperaturilor globale, scrie 3bmeteo.com.

O singură măsurătoare nu este suficientă pentru a stabili intensitatea finală a evenimentului, însă aceasta evidențiază viteza cu care se modifică Pacificul tropical. Specialiștii estimează că El Niño va continua să se amplifice până în octombrie 2026.

Unele prognoze sezoniere indică faptul că anomalia Niño 3.4 ar putea depăși pragul de +3°C în lunile următoare. Media modelelor climatice dinamice se apropie, de asemenea, de această valoare în perioada de vârf estimată.

Dacă acest scenariu se confirmă, El Niño 2026-2027 ar putea intra în categoria celor mai intense episoade observate în istoria măsurătorilor climatice.

Întrebarea cercetătorilor nu mai este dacă fenomenul va fi puternic, ci cât de mult va reuși să se intensifice. Evoluția sa va depinde de mai mulți factori: cât timp va rămâne activă interacțiunea dintre ocean și atmosferă, intensitatea vânturilor de vest din Pacificul ecuatorial, cantitatea de căldură acumulată sub suprafața oceanului și modul în care aceasta este transportată spre est și apoi către suprafață.

Un El Niño puternic nu înseamnă automat fenomene extreme mai severe

Deși un El Niño intens poate produce modificări importante ale climei globale, acesta nu înseamnă automat că toate fenomenele meteorologice extreme vor deveni mai violente.

Fenomenul influențează circulația atmosferică globală, mută zonele de convecție și schimbă distribuția precipitațiilor, a vânturilor și a temperaturilor, favorizând anumite tipare climatice.

Un episod foarte puternic poate genera anomalii climatice mai pronunțate în regiunile afectate direct, însă legătura dintre intensitatea El Niño și severitatea fiecărui fenomen extrem nu este una direct proporțională.

Contează în special locul din Pacific în care este concentrată încălzirea, durata menținerii acesteia, momentul în care fenomenul atinge vârful și modul în care interacționează cu ceilalți factori ai sistemului climatic global.

În zonele aflate în apropierea Pacificului tropical, efectele El Niño sunt mai rapide și mai ușor de identificat. Pentru Europa, însă, influența fenomenului este mult mai dificil de anticipat, deoarece legătura este indirectă și se realizează printr-o serie de conexiuni atmosferice la scară globală.

El Niño poate modifica circulația atmosferică euro-atlantică, însă până la apariția unor efecte asupra vremii din Europa intervin numeroși alți factori care pot schimba rezultatul final.

Astfel, impactul asupra continentului european rămâne una dintre cele mai dificile componente ale prognozelor climatice asociate acestui fenomen.

2027 ar putea deveni cel mai cald an din istorie

Cel mai clar semnal al influenței El Niño apare la nivelul temperaturilor globale. Fenomenul are tendința de a amplifica temporar încălzirea planetei, iar efectul maxim este observat de obicei la câteva luni după atingerea intensității maxime.

Dacă El Niño 2026-2027 va ajunge la nivelurile extreme estimate de unele modele climatice, anul 2027 ar putea deveni cel mai cald an înregistrat vreodată.

Fenomenul este urmărit nu doar pentru intensitatea sa posibil excepțională, ci și pentru modul în care un eveniment climatic de asemenea amploare se manifestă pe o planetă deja mult mai încălzită decât în perioadele în care au avut loc marile episoade El Niño din trecut.