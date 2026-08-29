Un nou studiu arată că episoadele El Niño au devenit cu aproape 40% mai intense în ultimele patru decenii decât erau în perioada preindustrială, scrie Live Science.

Descoperirea vine într-un moment în care planeta se confruntă cu un „super” El Niño, considerat istoric. În condițiile în care temperaturile medii zilnice ale suprafeței oceanelor ating valori fără precedent, meteorologii sunt aproape siguri că fenomenul El Niño din 2026-2027 va fi unul record.

„Nu identificăm nicio perioadă din trecut în care episoadele El Niño să fi fost la fel de puternice ca în prezent și arătăm că intensitatea fenomenului El Niño se modifică în paralel cu încălzirea temperaturii globale”, a declarat Julia Cole, autorul principal al studiului, profesor și șef al Departamentului de Științe ale Pământului și Mediului de la Universitatea din Michigan.

„Descoperirile noastre ne arată că marile episoade El Niño din ultimii 40 de ani nu sunt normale în contextul ultimului mileniu”, a adăugat cercetătoarea.

Un fenomen natural care poate schimba vremea în întreaga lume

Episoadele El Niño apar o dată la doi până la șapte ani, ca parte a ciclului climatic natural El Niño-Oscilația Sudică (ENSO) din Oceanul Pacific. Ciclul ENSO alternează între faza mai caldă, El Niño, și faza mai rece, La Niña, cu perioade neutre între acestea.

În timpul perioadelor El Niño, temperaturile de la suprafața oceanului cresc în zona centrală și estică a Pacificului. Acest lucru slăbește sau chiar inversează alizeele și perturbă puternic temperaturile globale și regimurile de precipitații.

Ultimul episod El Niño s-a desfășurat din iunie 2023 până în aprilie 2024. Fenomenul a adus un plus de căldură într-o lume deja afectată de încălzirea globală și a contribuit la transformarea anului 2024 în cel mai călduros an înregistrat vreodată.

Impactul poate fi unul profund. Studiile au asociat perioadele El Niño cu foametea în Europa, războaiele civile în regiunile tropicale, precum și cu secete, inundații și incendii de vegetație în diferite regiuni ale lumii.

Cercetătorii au căutat dovezi în coralii din Galápagos

Oamenii de știință specializați în climă au suspectat de mult timp existența unei legături între intensificarea episoadelor El Niño din ultimii ani și încălzirea globală. Însă numărul redus al înregistrărilor instrumentale și variabilitatea semnificativă a acestui fenomen climatic natural au făcut dificilă demonstrarea cu certitudine a acestei legături.

Pentru a afla dacă schimbările climatice au amplificat severitatea episoadelor El Niño recente, cercetătorii au analizat, în cadrul noului studiu publicat pe 27 august în revista Science, dovezi climatice care se întind pe o perioadă mult mai lungă.

Echipa a analizat 13 mostre de corali antici și moderni prelevate din apropierea epicentrului fenomenului, în Insulele Galápagos din Oceanul Pacific.

Prin analizarea compoziției chimice a coralilor, sensibilă la temperatură, oamenii de știință au identificat un tipar care se întinde pe durata unui mileniu. Datele arată că episoadele El Niño cu intensitate mai redusă au fost înlocuite treptat de unele tot mai puternice după adoptarea pe scară largă a combustibililor fosili de către omenire, începând din secolul al XIX-lea.

Cercetătorii au folosit și simulări climatice pentru a exclude posibilitatea ca factori naturali, precum erupțiile vulcanice sau variațiile activității solare, să fi provocat această schimbare.

„Am continuat să adăugăm date, gândindu-ne că lucrurile vor deveni mai complicate, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Povestea este foarte clară”, a spus Cole.

El Niño mai puternic înseamnă fenomene extreme mai severe

Posibilitatea ca El Niño și schimbările climatice să se amplifice reciproc este îngrijorătoare, susțin cercetătorii. Fenomenul climatic are potențialul de a provoca modificări persistente în ecosisteme majore, precum pădurea amazoniană.

„El Niño este o sursă foarte importantă de fenomene climatice extreme, iar dacă devine mai puternic, și impactul său crește. Vorbim despre secete, inundații, incendii de vegetație și insecuritate alimentară”, a explicat Cole.

Pe termen scurt, combinația dintre schimbările climatice și fenomenul El Niño ar putea pune o presiune semnificativă asupra unei planete care se încălzește deja.

„Întrebarea nu este dacă actualul El Niño se va produce, ci cât de grav va fi și cât de grave vor fi consecințele sale?”, a spus Cole. „Acest fenomen se suprapune peste încălzirea globală și este probabil să amplifice creșterea temperaturilor pe care, în mod normal, am vedea-o ca urmare a gazelor cu efect de seră.”

Descoperirile subliniază și mai mult necesitatea urgentă de a limita încălzirea globală, a remarcat Cole.

„Nicio țară nu dispune de resursele necesare pentru a se proteja complet de aceste efecte. Acesta este încă un motiv pentru care trebuie să renunțăm la combustibilii fosili, care reprezintă cauza fundamentală a problemei”, a declarat cercetătoarea.