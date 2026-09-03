Deși este imposibil de anticipat cu atât de mult timp înainte când vor ajunge masele de aer rece, furtunile sau eventualele episoade severe de ninsoare, unele modele meteorologice pot indica deja dacă lunile următoare vor fi mai calde decât în mod normal sau dacă Europa s-ar putea confrunta cu o iarnă severă. Acestea oferă, de asemenea, indicii despre cantitatea de precipitații așteptată, potrivit tn.nova.cz.

Ce va influența semnificativ vremea

Un rol important îl vor avea temperaturile neobișnuit de ridicate ale mărilor din jurul Europei. Acestea pot influența semnificativ vremea în toamnă și, ulterior, în timpul iernii. „Apele neobișnuit de calde ale mărilor din jurul Europei vor juca un rol major. Ele pot influența semnificativ vremea în toamnă și, ulterior, în iarnă. Prognozele climatologice indică deja o schimbare destul de importantă”, avertizează portalul iMeteo.

Mările Adriatică, Nordului, Neagră și Mediterană au în prezent temperaturi neobișnuit de ridicate. Potrivit iMeteo, în anumite zone ale Mării Mediterane, temperatura apei este cu 5 până la 8 grade Celsius peste valorile obișnuite. Datele serviciului european Copernicus confirmă situația, indicând temperaturi ale suprafeței mării cu aproximativ 2 grade Celsius peste media pe termen lung în multe regiuni.

Apa caldă reprezintă o sursă importantă de căldură și umezeală pentru atmosferă. Efectele sale ar putea deveni mai evidente atunci când masele de aer rece vor începe să pătrundă în Europa dinspre nord. Deasupra mărilor calde, evaporarea va crește, iar în atmosferă va ajunge o cantitate mai mare de vapori de apă. Acest fenomen ar putea favoriza furtuni, ploi abundente sau ninsori în toamnă și iarnă.

Octombrie și noiembrie ar putea aduce mai multe precipitații

Luna septembrie ar urma să aibă în continuare precipitații sub media obișnuită, însă temperaturile ar putea fi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă.

Situația ar urma să se schimbe în octombrie și noiembrie. Potrivit proiecțiilor climatice, ambele luni ar putea avea temperaturi și cantități de precipitații peste valorile normale.

Meteorologii estimează că întregul sezon de iarnă, respectiv lunile decembrie, ianuarie și februarie, ar putea aduce precipitații mult peste normal în mare parte din Europa.

Acest lucru nu înseamnă însă automat că Europa va avea parte de o iarnă cu multă zăpadă. Temperaturile sunt așteptate să rămână peste medie, ceea ce în zonele joase ar putea însemna mai degrabă ploi decât ninsori.

În regiunile montane, precum Alpii, situația ar putea fi diferită. Dacă temperaturile vor fi suficient de scăzute, cantitățile mari de precipitații ar putea duce la acumularea unei cantități importante de zăpadă, avertizează experții.