După Washington DC și Memphis, administrația Trump agită spiritele în Chicago și Portland, unde se întețesc confruntările dintre localnici și agenții federali de la imigrație.

autor
Stirileprotv

Președintele insistă să invoce rata crescută a infracționalității din orașele conduse de democrați drept justificare pentru mobilizarea Gărzii Naționale.

Asta deși statisticile arată că, în unele cazuri, numărul violențelor din spațiul public, este în scădere.

În Chicago, sute de oameni - atât imigranți ilegali, cât și cetățeni americani cu acte în regulă - au fost ridicați de pe străzi. De multe ori intervin membri ai comunității, vecini ori trecători, care încearcă să-i smulgă pe cei arestați din mâinile agenților înarmați.

JB Pritzker, guvernatorul statului Illinois: ”Oamenii sunt reținuți, arestați, deși sunt cetățeni americani. Printre cei reținuți au fost persoane în vârstă și copii, legați cu cătușe, persoane în vârstă reținute timp de trei ore. În ce țară trăim?? Acțiunile Administrației arată că vor să semene haos. Vor să transforme orașele în zone de război pentru ca apoi să trimită și mai multe trupe.”

Donald Trump: ”Se înșală, pentru că, în ultimele luni, au avut 40-50 de crime în Chicago și sute de oameni au fost răniți. Nu există pe lume un oraș mai periculos, iar Pritzker o ține una și bună cu ce loc minunat e Chicago. Au nevoie de ajutor. /../ O să facem noi ordine. Pritzker nu e vreun idiot, cred că pur și simplu se teme chiar și el pentru viața lui.”

Statisticile arata însă că în Chicago infracțiunile cu violență au scăzut semnificativ în ultimii doi ani, la fel și rata omuciderilor.

Agenții federali de la Imigrări au intrat în conflict inclusiv cu Poliția din Chicago, care a încercat să păstreze ordinea la proteste, dar a ajuns sub tirul de gaze lacrimogene al agenților federali.

Și în orașul Portland din statul Oregon s-a ajuns la confruntări între agenții federali și protestatarii veniți cu sutele în fata clădirii unde își are sediul autoritatea care se ocupă de imigrație.

Suzanne Bonamici, Oregon: ”Ceea ce știu este că viziunea președintelui Trump despre Portland nu are nicio legătură cu realitatea. Nu vrem și nu avem nevoie de armată în Portland sau în vreun alt oraș american. Avem forțele de ordine pentru asta.”

Un judecător federal a blocat, pentru moment, decizia președintelui Donald Trump de a mobiliza 200 de soldați ai Gărzii Naționale din Oregon. În replică, președintele american a dat ordin să fie trimiși în Portland soldați din California și din Texas.

Guvernator Tina Kotek, Oregon: ”Acțiunea pare intenționată, menită să ocolească decizia dată ieri de un judecător federal. ”

Donald Trump: ”Eu am numit-o pe aceasta judecătoare și uitați ce face. Nu sunt slujit cum trebuie. Portland este în flăcări, sunt acolo agitatori, răsculați. (...) Guvernatorul, primarul, toți politicienii locali tremură pentru viețile lor. Așa că acestei judecătoare ar trebui să-i fie rușine!”.

Săptămână trecuta, Donald Trump i-a propus public secretarului de război să facă din orașele americane „tabere de antrenament pentru armată și Garda Națională”.

