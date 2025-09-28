Donald Trump a aprobat desfășurarea Gărzii Naționale în Portland, oraș democrat. „Autorizez folosirea forței maxime”

28-09-2025 | 07:51
donald trump

Într-o nouă decizie controversată, Donald Trump a ordonat desfășurarea armatei în Portland, cel mai mare oraș din statul Oregon, condus de un primar democrat.

 

 

Știrile PRO TV

„Îi ordon secretarului apărării, Pete Hegseth, să desfășoare toate trupele necesare, pentru a proteja Portland-ul devastat de război și sediile autorităților de imigrație, aflate sub asediul Antifa și al altor teroriști domestici” - Este mesajul transmis de Trump pe platforma sa, Truth Social.

„Autorizez, de asemenea, folosirea forței maxime dacă este necesar”, a adăugat președintele, fără a preciza ce înțelege prin asta. În orașul Portland au loc, de mai multe luni, proteste împotriva agenților de la imigrație și a raziilor care s-au intensificat, de când Trump a ajuns la Casa Albă.

Trupele Gărzii Naționale au acționat și în Los Angeles și Washington, cu scopul de a combate infracționalitatea, și urmează să fie desfășurate și în Tennessee.

Anunțul a stârnit reacții negative din partea legislatorilor democrați, care au afirmat că nu este necesară trimiterea trupelor federale în oraș. „Nu există nicio amenințare la adresa securității naționale în Portland. Comunitățile noastre sunt sigure și calme”, a declarat Tina Kotek, guvernatoarea statului Oregon, potrivit BBC.

Volodimir Zelenski
Zelenski anunţă un acord cu Trump pentru furnizarea „armelor adecvate” Ucrainei. Israelul a livrat un sistem Patriot
Fraude sociale masive în Germania. Românii și bulgarii sunt folosiți de traficanți pentru a obține beneficii financiare

Sursa: Pro TV

Preşedintele american Donald Trump ordonă sâmbătă desfăşurarea armatei într-un nou oraş - Portland -, în nord-vestul Statelor Unite, pentru a apăra instalaţiile Poliţiei Imigraţiei (ICE), asediate, în opinia sa, de ”Antifa şi alţi terorişti interni”. 

Volodimir Zelenski a anunțat că a convenit cu Donald Trump livrarea de „arme adecvate” Ucrainei și că a primit din partea Israelului un sistem antiaerian Patriot.

