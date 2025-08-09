După aproape 24 de ani, au fost identificate rămășițele a trei victime ale atentatelor din 11 septembrie

Stiri externe
09-08-2025 | 07:09
World Trade Center
Getty Images

Rămăşiţele a trei victime ale atentatelor din 11 septembrie au fost recent identificate, au anunţat oficialii săptămâna aceasta.

 

autor
Claudia Alionescu

Tehnologia ADN continuă să înregistreze progrese treptate în efortul de aproape un sfert de secol de a înapoia rămăşiţele celor decedaţi familiilor lor, relatează AP.

Identificări recente datorită progreselor ADN

Oficialii din New York au anunţat joi că au identificat rămăşiţele lui Ryan D. Fitzgerald, un trader valutar în vârstă de 26 de ani, ale Barbarei A. Keating, o femeie de 72 de ani, fostă directoare a unei organizaţii non-profit, şi ale unei alte femei, al cărei nume a fost păstrat secret la cererea familiei.

Cei trei se aflau deja printre miile de persoane despre care se ştia de mult că au murit în atacurile cu avioane deturnate de Al-Qaeda din 11 septembrie 2001 şi figurau de mult pe lista numelor de pe Memorialul Naţional al 11 Septembrie din New York.

În total, aproape 3.000 de persoane au murit când teroriştii au prăbuşit avioanele de linie în turnurile gemene ale World Trade Center, în Pentagon şi într-un câmp din sud-vestul Pennsylvaniei, în ziua de 11 septembrie.

Citește și
Fotografii nemaivăzute cu dezastrul provocat de atacul terorist din 11 septembrie - 4
SUA vor dezvălui numele unui înalt oficial saudit implicat în atentatele din 11 septembrie

Peste 2.700 dintre victime au pierit în prăbuşirea în flăcări a turnurilor gemene ale World Trade Center, iar aproximativ 40% dintre aceste victime nu au avut rămăşiţele identificate.

Noile identificări au fost făcute prin intermediul testelor ADN îmbunătăţite, efectuate pe rămăşiţe minuscule găsite în urmă cu mai bine de 20 de ani printre ruinele centrului comercial, a declarat Biroul Medicului Legist al oraşului.

Fiecare nouă identificare dovedeşte promisiunea ştiinţei şi eforturile susţinute de a ajuta familiile, în ciuda trecerii timpului”, a declarat medicul legist-şef, dr. Jason Graham.

Continuăm această muncă pentru a-i onora pe cei pierduţi.”

Fiul lui Keating, Paul Keating, a declarat presei că a fost uimit şi impresionat de efortul susţinut.

Este o realizare, un gest uimitor”, a declarat el pentru New York Post.

El a spus că materialul genetic prelevat de pe peria de păr a mamei sale a fost comparat cu probele de ADN ale rudelor.

O bucată din cardul ATM al mamei sale a fost singura altă urmă a acesteia recuperată vreodată din dărâmături, a spus el.

Barbara Keating era pasageră pe zborul American Airlines 11, cu destinaţia Boston–Los Angeles, când teroriştii l-au prăbuşit în World Trade Center.

Se îndrepta spre casa ei din Palm Springs, California, după ce îşi petrecuse vara în Cape Cod, Massachusetts.

Keating şi-a dedicat cariera serviciilor sociale, inclusiv o perioadă ca director executiv al Big Brothers Big Sisters of South Middlesex, lângă Boston. După pensionare, s-a implicat în activităţile bisericii romano-catolice din Palm Springs.

Fitzgerald, care locuia în Manhattan, lucra la o firmă financiară din World Trade Center, studia pentru un masterat în afaceri şi discuta despre un viitor pe termen lung cu iubita sa, potrivit necrologurilor publicate la acea vreme.

Biroul Medicului Legist din New York a adăugat în mod constant alte nume la lista victimelor din 11 septembrie cu rămăşiţe identificate.

Agenţia a testat şi retestat zeci de mii de fragmente pe măsură ce tehnicile au avansat de-a lungul anilor şi a creat noi perspective pentru citirea codului genetic deteriorat de foc, lumina soarelui, bacterii şi multe altele.

Sperăm că familiile care primesc răspunsuri de la Biroul Medicului Legist Şef pot găsi alinare în dedicarea neobosită a oraşului pentru această misiune”, a declarat primarul New York-ului, Eric Adams.

SUA şi Rusia lucrează la o înţelegere asupra teritoriilor ocupate din Ucraina. Singurul mod în care Zelenski le va putea ceda

Sursa: News.ro

Etichete: ramasite, victime, 9/11,

Dată publicare: 09-08-2025 07:09

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi e cap de afiș: ”O adevărată bombă pe piața transferurilor”
NEWS ALERT Ianis Hagi e cap de afiș: ”O adevărată bombă pe piața transferurilor”
Citește și...
„Cum tortureaza America”. Tehnici de tortura aplicate dupa atacurile din 11 septembrie
Crosuri Ziare
„Cum tortureaza America”. Tehnici de tortura aplicate dupa atacurile din 11 septembrie

O serie de ilustrații desenate anul acesta de Abu Zubaydah, fost deținut în închisoarea din Guantanamo, descriu în detaliu cum a fost torturat în anul 2002 într-un „centru secret” de detenție al CIA.

SUA vor dezvălui numele unui înalt oficial saudit implicat în atentatele din 11 septembrie
Stiri externe
SUA vor dezvălui numele unui înalt oficial saudit implicat în atentatele din 11 septembrie

La 18 ani de la atacurile din 11 septembrie, Washington-ul promite că va dezvălui numele unui important oficial saudit care i-ar fi ajutat pe autorii atacurilor.

40 de morți în SUA din cauza unei maladii legate de atacurile din 11 septembrie 2001
Stiri externe
40 de morți în SUA din cauza unei maladii legate de atacurile din 11 septembrie 2001

În jur de 40 de persoane care au trăit şi au lucrat în apropiere de turnurile gemene când teroriştii le-au dărâmat în urmă cu 18 ani au murit începând din septembrie de o maladie legată de 9/11, scrie New York Daily News, conform Agerpres.

Grupare care clona carduri, lichidată în Spania. Era condusă de un finanțator al atentatelor din 9/11
Stiri externe
Grupare care clona carduri, lichidată în Spania. Era condusă de un finanțator al atentatelor din 9/11

Poliția spaniolă a anunțat anihilarea unei grupări care se ocupa cu clonarea cardurilor bancare.

17 ani de la atentatele din 11 septembrie. Mărturiile supraviețuitorilor diagnosticați cu o formă rară de cancer. Noi imagini
Stiri externe
17 ani de la atentatele din 11 septembrie. Mărturiile supraviețuitorilor diagnosticați cu o formă rară de cancer. Noi imagini

Statele Unite comemorează, marți, 17 ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001, în urma cărora au murit aproape 3.000 de persoane, între care și cinci români.

Recomandări
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână
Stiri Educatie
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână

Urmează zile de șoc pentru sistemul de învățământ! Luni aflăm câte școli trebuie comasate, pentru că au scăzut sub pragul minim de 500 de elevi înscriși și câți copii și profesori vor fi obligați să se transfere.

Bolojan anunță posibile reduceri de personal în sectorul bugetar, odată cu pachetul doi de măsuri, pe „calculul corect”
Stiri actuale
Bolojan anunță posibile reduceri de personal în sectorul bugetar, odată cu pachetul doi de măsuri, pe „calculul corect”

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seară că al doilea pachet de măsuri nu va avea efecte imediate, dar aduce corecții necesare în administrația publică și în sistemul de sănătate.

Summitul despre pacea din Ucraina fără Ucraina. Ce mize ascunde marea întâlnire dintre Trump și Putin, din Alaska
Stiri externe
Summitul despre pacea din Ucraina fără Ucraina. Ce mize ascunde marea întâlnire dintre Trump și Putin, din Alaska

După ce aliații europeni ai Kievului au denunțat intenția lui Donald Trump de a negocia singur cu Vladimir Putin pacea din Ucraina, Casa Albă ia în considerare să-l invite și pe Volodimir Zelenski la întâlnirea dintre președintele american și cel rus.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 August 2025

30:02

Alt Text!
Doctor de bine
Fertilizarea in vitro și cum poate ajuta această procedură cuplurile diagnosticate cu infertilitate.Informatiile despre subiect aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12