17 ani de la atentatele din 11 septembrie. Mărturia supraviețuitorilor diagnosticați cu o formă rară de cancer. Noi imagini

AFP

Statele Unite comemorează, marți, 17 ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001, în urma cărora au murit aproape 3.000 de persoane, între care și cinci români.

La ora locală 08.45 (n.r – 15.45 ora României), un avion de pasageri B-767 al companiei American Airlines a lovit unul dintre turnurile gemene de 110 etaje al complexului World Trade Center din New York. Câteva minute mai târziu, un al doilea avion deturnat, un B-737 al companiei United Airlines, a lovit cel de-al doilea turn. La puţin timp, cele două clădiri - unul dintre simbolurile metropolei americane, s-au prăbușit.

Patru avioane au fost deturnate în acea zi în spaţiul aerian american. Două au lovit turnurile gemene ale complexului World Trade Center din New York, al treilea s-a prăbuşit peste Pentagon şi ultimul într-un câmp din Pennsylvania.

youtube.com

Atentatele au fost revendicate de organizaţia teroristă al-Qaida, iar războiul împotriva terorismului declanşat ulterior de Statele Unite a dus la invadarea Afganistanului, unde încă sunt mobilizaţi zeci de mii de militari americani.

Chiar și 17 ani mai târziu, continuă să apară apară imagini de la evenimentul care a șocat o lume întreagă.

Un fost cameraman al postului american CBS a surprins momentul în care turnulrile gemene se prăbușesc.

La minutul 21.40 puteți urmări momentul în care al doilea turn se prăbușește.

Cameraman: „Ce s-a întâmplat?”

Bărbat: „S-a prăbușit. Etajul superior s-a prăbușit. Am auzit o explozie și am luat-o la fugă. Am 69 de ani, dar încă pot fugi.”

youtube.com

Mama care așteaptă de 17 ani ca fiul ei să o sune din nou

La aproape două decenii de la tragedie, familiile victimelor încă suferă. Brad, fiul lui Mary Fetchet, lucra în turnul sudic al complexului World Trade, când primul avion a intrat în clădire.

„Fiul meu l-a sunat pe soțul meu să-i spună că e în siguranță și să-i amintească de faptul că el se afla în celălalt turn”, a declarat femeia pentru Voice of America.

Soțul ei a sunat-o la muncă să-i spună că Brad e în viață, însă chiar atunci femeia a văzut la televizor cum un alt avion a lovit al doilea turn.

„Bineînțeles că speram, încercând să calculez când anume s-a aflat în clădire și dacă a avut suficient timp să scape între momentul în care l-a sunat pe soțul meu și cel în care avionul a intrat în clădire.”

Astfel, Mary Fetchet a mers acasă, așteptând un apel de la fiul ei, care însă nu a mai venit. După tragedie, ea a organizat un grup de supraviețuitori.

„Imediat am realizat că familiile celor care locuiesc în țară și în alte 90 de țări se confruntă cu dificultăți în a obține informații, iar multe decizii care se luau îi afectau direct.”

Ca urmare a tragediei, a a fondat o organizație caritabilă care oferă servicii familiilor afectate de tragedie, cum ar fi sponsorizări pentru grupurile de susținere, cât și ajutor în identificarea rămășițelor celor dispăruți.

„Am învățat atât de multe în acești 17 ani. Pare să nu existe un sfârșit al acestor acte de terorism și violențe în masă, atât în Statele Unite, cât și în străinătate.”

youtube.com

Bărbați afectați de o formă rară de cancer

Zeci de mii de persoane care trăiau sau munceau în zona în care a avut loc tragedia din 11 septembrie 2001. Ei au inhlat aerul dens cu particule toxice, astfel că de-a lungul anilor, mulți s-au îmbolnăvit, au murit sau primesc îngrijiri medicale.

Sunt bărbați la care a fost descoperită o formă de cancer de sân. Printre aceștia este și John Mormando, un bărbat de 51 de ani. În luna martie 2017, a mers la medic pentru că a observat un ganglion la nivelul pieptului și a descoperit că avea cancer, scrie The Guardian.

Astfel de cazuri apar la mai puțin de 1% dintre bărbați, însă colegii i-au atras atenția că în perioada atacului terorist lucra în zonă.

youtube.com

„Ne-am întors la muncă la o săptămână de la atac, în timp ce turnurile încă ardeau și totul în jurul nostru era distrus. Ni s-a zis că aerul este ok și că trebuie să ne întoarcem la muncă. A fost ridicol. A fost oribil. Mirosul era respingător. Clădirile încă fumegau, au ars luni la rând”, a povestit el.

Mormando este unul dintre cei 15 bărbați diagnosticați cu cancer la sân, upă ce au lucrat în zona în care s-au prăbușit turnurile. Potrivit avocatului lor, probabil că sunt și mai multe cazuri.

Și Michael Guedes, un polițist NYPD care a lucrat în zonă, căutând rămășițele victimelor printre dărâmături, este în aceeași situație. El a povestit că la acel moment, ultimul lucru la care se gândea era starea de sănătate.

„Nu prea te gândești la asta. Vrei doar să își faci treaba”, a spus bărbatul de 65 de ani, diagnosticat cu cancer la sân în urmă cu trei ani.

De atunci, face chimoterapie și este dependent de tratament.

„Nu am avut cazuri în familie. Știu că sunt mulți oameni care s-au îmbolnăvit”, a mai spus Michael Guedes.

Jeff Flynn, în vârstă de 65 de ani, a precizat pentru The Guardian că înainte să fie diagnosticat, în 2011, nici știa că este o boală care afectează și bărbații.

„Am pălit. Viața mea s-a schimbat într-o secundă”, a spus el.

Flynn a lucrat la o companie de stocare de date în apropiere de World Trade Center și s-a întors la muncă la câteva zile de la atac. Alte persoane au dezvoltat boli gastrointestinale și boli respiratorii, între aceștia fiind și elevii liceuui Stuybesant, care au fost evacuați chiar în ziua în care a avut loc atacul. Ei s-au întors la ore o lună mai târziu.

Pro TV

Evenimente organizate în SUA

Președintele american Donald Trump va participa la o ceremonie organizată la memorialul din Shanksville, Pennsylvania, în apropiere de locul în care zborul United Airlines 93 s-a prăbușit după ce pasagerii au recăpătat controlul asupra aeronavei deturnate de teroriștii al-Qaida.

În mesajul transmis de liderul de la Casa Albă, el a condamnat „actele diabolice”, subliniind că acestea nu au reușit să învingă angajamentul Statelor Unite în lupta pentru libertate.

„Astăzi, ne amintim împreună un adevăr statornic: când America e unită, nicio forță de pe pământ nu o poate învinge. Valorile noastre persistă, poporul nostru se zbate, națiunea noastră izbutește, iar amintirea celor iubiți nu dispare”, a spus Donald Trump.

Totodată, vicepreședintele Mike Pence va participa la o ceremonie organizată la Pentagon, alături de familiile celor uciși când avionul a intrat într-unul dintre turnuri. Evenimente de comemorare vor avea loc și la New York, în locul unde cele două turnuri gemene s-au prăbușit.

