Drone ucrainene au făcut un sistem de apărare rusesc de 1,2 mld $ să-și dezvăluie poziția. L-au distrus apoi cu rachete VIDEO

Sistemul rusesc de apărare antiaeriană S-400 Triumf a fost distrus folosind o combinație de rachete Neptune și drone, se arată în informările mai multor surse, citate de Insider.

Arma rusească în valoare de 1,2 miliarde de dolari a fost astfel anihilată într-o operațiune comună de către serviciul de securitate (SBU) de la Kiev și marină, au raportat BBC și Reuters.

Atacul din largul coastei Yevpatoria, în vestul Crimeei ocupate, a fost orchestrat prin folosirea ca ”momeală” a dronelor aeriene și apoi a rachetelor Neptun, conform lui Anton Gerașchenko, un oficial ucrainean care scrie pe Telegram.

This video circulating on social media appears to show the Ukrainian missile strikes on Russian S-400/S-300 air defense battery in Crimea. Every such strike makes it easier to target Black Sea Fleet warships in Sevastopol. pic.twitter.com/Y7BY7FzKxu