„Mi-a fost imposibil să conduc.” Zbor special spre Rusia pentru un fost austriac şi poneii săi

Karin Kneissl a călătorit cu poneii săi într-un zbor special organizat de la o bază aeriană rusă din Siria, informează miercuri AFP, citează Agerpres.

Numită de extrema dreaptă la conducerea Ministerului de Externe, între decembrie 2017 şi mai 2019, Karin Kneissl locuia în Liban din 2022 şi a decis să se stabilească la Sankt-Petersburg pentru a prelua funcţia de preşedinte al unui nou think tank universitar în iunie.

Site-ul de investigaţii The Insider a scris marţi că Kneissl a ajuns în Rusia după un zbor săptămâna trecută împreună cu poneii săi de la baza aeriană rusă Hmeimim din Siria la Sankt-Petersburg.

Fosta şefă a diplomaţiei austriece, în vârstă de 58 de ani, a încercat să se justifice miercuri: "Mi-a fost imposibil să conduc un camion prin Siria în condiţii de război", a declarat ea pentru AFP.

„Din cauza sancţiunilor, nu există niciun zbor sau (serviciu de expediere) DHL", a explicat ea în continuare pe contul său de Telegram, exprimându-şi surprinderea că "mutarea sa a devenit un subiect politic".

