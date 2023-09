Atac devastator al Ucrainei în Sevastopol. Cel mai probabil, Rusia își va retrage navele militare din Crimeea

Cel puțin 2 oameni au murit, iar alți 26 au fost răniți.

Pagubele rivalizează cu scufundarea navei-amiral Moskva, în aprilie 2022.

Atacul a avut loc în jurul orei 3, miercuri dimineața. Mai multe rachete de croazieră au lovit docurile militare din Sevastopol, portul principal al Flotei rusești a Mării Negre.

Potrivit Moscovei, ar fi fost vorba despre rachete Storm Shadow, lansate de mai multe avioane ucrainene - unele au venit dinspre Herson, altele dinspre Insula Șerpilor.

Sunt și voci care susțin, însă, că Ucraina ar fi folosit, pentru prima oară, rachete ATACMS - varianta cu rază lungă de acțiune utilizată de lansatoarele HIMARS și care, oficial, nici nu au ajuns în Ucraina.

Au urmat incendii și, potrivit rușilor, atacul a avariat nava de desant Minsk și submarinul de clasă Kilo "Rostov-pe-Don". Ambele erau reparate în docurile uscate ale portului. Doi angajați au murit, iar alte 26 de persoane au fost rănite.

