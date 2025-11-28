Explozii misterioase la Marea Neagră. Deflagrații la bordul unor nave din „flota fantomă” a Rusiei

28-11-2025 | 21:35
Explozie la Marea Neagra
hurriyet.com.tr

Două petroliere din aşa-zisă 'flotă fantomă' a Rusiei au suferit vineri explozii în Marea Neagră, în apropierea Strâmtorii Bosfor, urmate de incendii la bordul navelor, au declarat autorităţile şi surse turce.

Aceleași surse precizează că au fost lansate operaţiuni de salvare pentru persoanele aflate la bord, transmite Reuters.

Tancul petrolier Kairos, cu o lungime de 274 metri, a suferit o explozie şi a luat foc în Marea Neagră, în timpul unei deplasări din Egipt spre Rusia, a informat Ministerul turc al Transporturilor.

Două bărci rapide de salvare, un remorcher şi o navă de răspuns de urgenţă au fost trimise imediat la faţa locului, iar cei 25 de membri ai echipajului au fost salvaţi şi sunt în siguranţă, a precizat ministerul turc.

Kairos se îndrepta spre portul Novorossiisk (Rusia) când a raportat 'un impact extern' ce a cauzat un incendiu la 28 mile nautice de coasta Turciei, a transmis Direcţia afacerilor maritime a Turciei.

Conform acestei surse, un alt petrolier, Virat, a fost lovit la circa 35 mile nautice de ţărm, mai departe în estul Mării Negre, iar la locul incidentului au fost trimise echipe de salvare şi o navă comercială.

Un fum dens a fost detectat în sala maşinilor, însă cei 20 de membri ai echipajului erau teferi.

Atât Karos, cât şi Virat se află pe o listă a navelor supuse sancţiunilor în urma invaziei ruse în Ucraina, potrivit datelor LSEG.

În ultimii ani au existat incidente în care nave au fost lovite de mine în Marea Neagră şi unele mine au fost găsite în derivă pe mare.

Petrolierul Kairos naviga sub pavilionul statului Gambia şi fără încărcătură, potrivit agenţiei maritime Tribeca.

Potrivit rapoartelor primite, este posibil ca nava să fi lovit o mină şi să fie în pericol de scufundare, a indicat Tribeca.

Traficul maritim prin strâmtoare a continuat, a mai precizat agenţia.

Sursa: Agerpres

