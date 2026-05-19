Poliția a declarat că o acumulare de gaz ar fi putut fi cauza prăbușirea clădirii, care a avut loc luni seara. Echipele de intervenție au acționat cu mare prudență la fața locului, din cauza riscului de scurgeri de gaz, a relatat agenția de știri germană dpa, scrie AP.

După încercări nereușite de a localiza persoanele dispărute sub dărâmături cu ajutorul câinilor de căutare, salvatorii au început să îndepărteze resturile cu un excavator și manual, marți, în jurul orei 2 dimineața.

Potrivit publicaţiei germane BILD, mai mulţi turişti urmau să se cazeze luni în clădirea de apartamente de vacanţă din Görlitz. După explozie, cinci persoane au fost iniţial date dispărute. Ulterior s-a aflat că doi muncitori polonezi în construcţii erau încă pe drum, scăpând astfel la limită de catastrofă. Celelalte trei persoane, printre care două românce şi un bărbat germano-bulgar în vârstă de 48 de ani, se mutaseră deja în camerele lor în momentul în care clădirea a explodat şi s-a prăbuşit, în jurul orei 17:30. De atunci, în şirul clădirilor istorice a rămas un gol imens.

Georgina R. (25 de ani) şi verişoara acesteia, Simona M. (26 de ani), sunt considerate prinse sub dărâmături.

La locul accidentului, câinii de căutare ai unităţii canine de salvare a Crucii Roşii Germane au semnalat încă de luni seară prezenţa unor persoane sub dărâmături. Aceştia sunt antrenaţi să găsească oameni, însă nu pot face diferenţa între persoane vii şi decedate. Şefa pompierilor din Görlitz, Anja Weigel, a declarat: „Probabilitatea de a găsi oameni în viaţă scade cu fiecare oră.” Ea încearcă să menţină permanent la faţa locului până la 100 de salvatori. De îndată ce zona va fi eliberată de gaz şi nu va mai exista risc de explozie, echipele vor putea aduce utilaje grele.

Clădirea prăbușită, în stilul istoric wilhelminian, conținea apartamente de închiriat și de vacanță, a declarat poliția.

Görlitz este cel mai estic oraș al Germaniei, cu o populație de 57.000 de locuitori. Cartierul istoric al orașului vechi, care nu a suferit daune, este o locație populară pentru producțiile cinematografice internaționale.