Guvernatorul BNR a fost întrebat, marţi, într-o conferinţă de presă, ce ar trebui să facă noul Guvern care va veni la Palatul Victoria.

„Să continue ce este în prezent. Nu neapărat să taie, nu neapărat să majoreze impozite, să continue. Şi dacă continuă înseamnă să nu reduci, de exemplu, TVA-ul. Nici cel puţin să nu discuţi că te apuci să reduci TVA-ul, ceea ce nu e simplu, că unii mizează pe asta. Să continui poate să însemne şi să menţii o anumită linie de austeritate în ce priveşte creşterile viitoare de salarii. Cu toate că aici am rezerve. Orice corecţie, orice reformă fără suport social nu funcţionează", a afirmat Isărescu.

El a povestit despre primele negocieri cu Fondul Monetar Internaţional.

„Îmi aduc aminte - aşa, ca un om mai în vârstă spun poveşti - şi de primele negocieri cu Fondul. Şi noi eram aşa mai revoluţionari, să facem, să dregem. Nu, nu. Vă trebuie un capitol special: protecţia socială. Deci de la Fond. Ceea ce nu vă vine să credeţi, că la noi Fondul Monetar e ăla care taie, strânge de gât, omoară. Introduceţi un capitol special social protection, pentru că altfel nu puteţi să faceţi reforme", a explicat guvernatorul BNR.

Au existat exagerări

El a precizat că măsurile luate până acum nu au fost rele deşi au existat şi exagerări.

„Să continui înseamnă chiar să continui şi măsurile care s-au luat până în prezent, care n-au fost rele, cu unele îmbunătăţiri, au fost şi exagerări. Nu te apuci să te baţi acum cu mamele gravide şi... Dar intru în detalii care nu ţin de Banca Naţională, spun numai ce înseamnă continuare şi la o adică dacă văd că nu merg, să vedem cu colectarea. Aici a fost o şedinţă foarte interesantă despre colectarea TVA, aici cu specialişti, care spun că se poate colecta mai bine. Eu, un veteran, n-am participat şi le-am şi spus de ce. Discuţia asta o ştiu din anul de graţie 2000, când eram premier. Da, aceeaşi discuţie. Dacă sunt măsuri clare, cum spuneţi voi, de ce nu le aplicaţi? Şi o las ca provocare", a transmis Mugur Isărescu.

El consideră că ar mai fi loc cu reducerea cheltuielilor, dar cu mare atenţie.

„Nu văd nici majorări de taxe necesare, eventual, continuarea reducerilor de cheltuieli, cred că mai e loc într-adevăr, dar cu mare atenţie. Dar primul lucru pe care trebuie să îl facem este să continuăm programul actual, care a fost negociat cu Uniunea Europeană. Nu are niciun rost să mai discutăm un program cu Fondul, că tot citesc că...Fondul, când vine îţi aplică un program pentru rezervele internaţionale, adică riscul ca ţara să nu facă faţă rezervelor. Păi v-am prezentat rezervele internaţionale. Nu acolo este problema", a afirmat Mugur Isărescu.

Guvernul Bolojan a decis ca părinții aflați în concediu de creștere a copilului și persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj să plătească 10% pentru contribuția la sănătate, începând din august 2025.