Incidentul, confirmat de ministrul eston al Apărării, Hanno Pevkur, este o premieră pentru Estonia, care a anunțat că este pentru prima dată când o astfel de țintă este interceptată și distrusă deasupra teritoriului său, notează publicația estoniană Delfi.

Potrivit oficialului eston, drona, despre care există indicii că ar fi fost de origine ucraineană și ar fi avut ca țintă obiective din Rusia, a fost detectată de sistemele radar înainte de a intra în spațiul aerian eston. După activarea procedurilor NATO, avioane din cadrul misiunii Baltic Air Policing au fost ridicate de la sol. Pevkur a precizat că aeronavele românești au fost cele care au doborât drona în zona lacului Võrtsjärv, între localitățile Põltsamaa și Võrtsjärv.

„Este pentru prima dată când am doborât noi înșine o dronă”, a declarat ministrul eston al Apărării pentru Delfi. El a adăugat că epava a căzut într-o zonă mlăștinoasă, iar operațiunea de căutare a resturilor este încă în desfășurare. Autoritățile au avertizat populația să nu se apropie și să nu atingă eventualele fragmente găsite.

Incidentul a declanșat o alertă de securitate în sudul Estoniei. Forțele de Apărare au transmis un mesaj de avertizare prin sistemul EE Alert către locuitorii din mai multe regiuni, inclusiv Tartu, Viljandi și Võru, cerându-le oamenilor să stea departe de orice dronă observată și să sune la 112. La aproape o oră după emiterea alertei, autoritățile au anunțat că pericolul a trecut.

Cazul este investigat acum de Poliția de Securitate estonă și de Forțele Aeriene. În paralel, datele de pe Flightradar24 arată că și avioane ale Forțelor Aeriene suedeze au zburat spre Estonia în timpul incidentului.

„În complicata luptă mondială contra dronelor, un pilot militar român este astăzi cel care a reușit.Aflat în misiune de poliție aeriană în Lituania, din partea României, la bordul unui avion de vânătoare F16 românesc, căpitanul-comandor Pavelescu Costel-Alexandru a reușit să încadreze, să angajeze și să pună la pământ o dronă intrată în spațiul aerian al Estoniei.L-am cunoscut pe comandorul Pavelescu (cel din poză) în baza aeriană 86 de la Fetești și i-am remarcat de atunci determinarea ca, profesional, să demonstreze că de la bordul unui F16 va reuși să doboare o astfel de țintă. Astăzi a demonstrat-o.Reușita comandorului român este extrem de apreciată la nivelul aliaților, ministrul Apărării din Estonia, colegul meu Hanno Pevkur, a ținut să transmită României felicitări.Pentru ca dintr-un avion F16 să fie tras într-o dronă, trebuie îndeplinite simultan o serie de condiții. Ceea ce s-a întâmplat astăzi în Estonia. Da, România poate.În semn de apreciere pentru ceea ce comandorul Pavelescu a realizat astăzi, am propus acordarea emblemei de emisar pentru pace, clasa întâi”, a transmis Radu Miruță, ministru interimar al Apărării.