Sunt multe evenimente astrale pentru că planetele mici își schimbă poziția. Trec dintr-o zodie în cealaltă și vom resimți puțin această mișcare. Venus, de exemplu, în zodia Rac, pentru că este planeta iubirii, poate face femeile puțin mai hotărâte, ca iubirea să se transforme în ceva serios. Vor familie, vor copii, vor căsătorie și pentru asta dau milităria jos din pod.

Se armonizează foarte bine Venus în Rac cu Marte în Taur, care și acesta naște un pic sentimentul posesivității, al geloziei. Venus în Rac niciodată nu este foarte blând. În general luptă pentru familie, pentru protecție.

În această perioadă, din punct de vedere personal, emoțional și sentimental, frivolitățile sunt un pic abandonate. Sunt ciclicități.

Alternăm, conform sistemului nostru de valori, pentru că fiecare etapă din aceasta vine cu câte o lecție. Mercur în zodia Gemeni ne face mai inteligenți și la bune, și la rele. Așa încât este foarte importantă și ambiivalența aceasta a lui Mercur în Gemeni, în așa fel încât să nu mergem doar pe o singură pistă atunci când căutăm soluții dintre cele mai urgente, să acordăm puțin timp și să gândim și să căutăm cea mai bună soluție.

Pe de altă parte, pe data de 22 mai are loc botezul solar al planetei Uranus în Gemeni. Uranus a intrat în Gemeni pentru următorii 7 ani și acum conjuncția Soare-Uranus reușește să activeze acel triunghi minor, doar cu planete grele, trans-generaționale. Un aspect absolut deosebit care va persista tot anul.

Stelele și universul nu ne lasă la greu, indiferent cât de mult ne zbuciumăm noi. Pe planeta Pământ întotdeauna există portițe și trebuie să le găsim.

Horoscop săptămâna 18 – 24 mai 2026 – Berbec

Berbecii reușesc să se izoleze de zgomotul din jur și au o perioadă foarte bună pentru a petrece timp acasă sau în grădină. Este un moment favorabil pentru renovări și pentru amenajarea unui spațiu personal în locuință. Sunt multe persoane, nu neapărat Berbeci, care nu au un loc al lor în casă și ajung să migreze dintr-o cameră în alta, în timp ce restul familiei ocupă tot spațiul. De aceea, această perioadă este potrivită pentru găsirea acelui loc personal, indiferent unde se află. De asemenea, este favorizată relația cu mama, familia, sarcina și dorința femeilor de a rămâne însărcinate, dar și regăsirea sinelui.

Horoscop săptămâna 18 – 24 mai 2026 – Taur

Taurii pot face mai multe drumuri, fie de nevoie, fie pentru că apare ocazia de a intra în contact cu rude pe care nu le văd frecvent. Poate fi vorba despre acte, semnături sau alte situații care îi pun pe drumuri. Există și posibilitatea ca anumite povești legate de arborele genealogic să iasă la suprafață și să creeze astfel de întâlniri și deplasări. Este o perioadă în care trecutul revine în atenție.

Horoscop săptămâna 18 – 24 mai 2026 – Gemeni

Gemenii traversează una dintre cele mai bune perioade din punct de vedere financiar. Ar fi bine să profite de Mercur în Gemeni, care aduce inteligență și inspirație, și să își promoveze ideile. Puțin marketing poate fi benefic chiar și pentru cei care au afaceri mai vechi sau proiecte pe care nu le-au valorificat suficient. Ideile lor pot primi acum un aer proaspăt, iar ceea ce le aparține poate deveni foarte valoros din punct de vedere comercial.

Horoscop săptămâna 18 – 24 mai 2026 – Rac

Racul este cea mai norocoasă zodie în această perioadă. Venus și Jupiter aduc lucruri frumoase și interesante în viața sa, iar acest lucru îl face să radieze. Este o perioadă excelentă pentru reconectarea cu sinele, cu familia și cu propria ființă. Totodată, Racii pot avea vise premonitorii, deoarece sunt o zodie profund onirică, iar aceste vise pot anunța schimbări importante în viața lor.

Horoscop săptămâna 18 – 24 mai 2026 – Leu

Leii, chiar și cei mai temători, ar trebui să meargă la medic în această perioadă. Au parte de aspecte excelente pentru diagnosticare, tratamente și găsirea unor soluții eficiente. De asemenea, există posibilitatea ca medicii să îi liniștească și să le confirme că nu au probleme de sănătate, astfel încât să își poată continua viața fără griji.

Horoscop săptămâna 18 – 24 mai 2026 – Fecioară

Pentru Fecioare, prietenul la nevoie se cunoaște. Persoane care până acum păreau reci, distante sau indiferente pot surprinde prin susținere și apropiere. Sistemul lor de valori se poate schimba radical. Pot întâlni un maestru, un profesor, un îndrumător sau chiar un „înger păzitor”, cineva care să le ofere protecție și sprijin exact atunci când au nevoie.

Horoscop săptămâna 18 – 24 mai 2026 – Balanță

Balanțele fac manevre inteligente pe plan profesional, iar acestea le pot aduce succes pe termen lung. În această perioadă nu se mai pune fundația unui proiect, ci se montează acoperișul unui edificiu construit cu multă muncă. Este și un moment favorabil pentru căsătorie, schimbarea numelui sau alegerea unui nume de brand, firmă ori scenă, în funcție de direcția în care fiecare Balanță dorește să performeze.

Horoscop săptămâna 18 – 24 mai 2026 – Scorpion

Scorpionii au drumurile deschise și pot ajunge foarte departe, chiar „la capătul pământului”. Interesant este că tocmai acolo s-ar putea să se simtă acasă, fie datorită unei iubiri, fie datorită vibrației speciale a locului respectiv.

Horoscop săptămâna 18 – 24 mai 2026 – Săgetător

Săgetătorii traversează o perioadă asemănătoare cu cea a Gemenilor. Dacă Gemenii câștigă bani, și Săgetătorii pot avea parte de prosperitate. Ei pot transforma lichiditățile în proprietăți sau invers. Accentul cade pe profit și pe libertatea pe care aceasta o aduce. Săgetătorul nu caută doar bani, ci mai ales libertatea pe care o poate obține prin ei.

Horoscop săptămâna 18 – 24 mai 2026 – Capricorn

Capricornii se pot căsători, pot cere sau primi o cerere în căsătorie, își pot reînnoi jurămintele sau pot forma alianțe importante, inclusiv profesionale. Vor participa la evenimente unde diplomația va fi esențială. În jurul lor pot apărea persoane influente care scot la iveală tot ce au mai bun.

Horoscop săptămâna 18 – 24 mai 2026 – Vărsător

Vărsătorii au un culoar favorabil în plan profesional. Pot ajunge angajații potriviți la locul potrivit și pot schimba serviciul pentru unul mai bine plătit. În același timp, cei care au probleme de sănătate pot găsi medicul potrivit și tratamentul de care au nevoie.

Horoscop săptămâna 18 – 24 mai 2026 – Pești

Pentru Pești, perioada este excelentă pentru dragoste. Totuși, iubirea nu trebuie așteptată pasiv, ci căutată. Marea iubire apare atunci când doi oameni pornesc unul spre celălalt și se întâlnesc într-un anumit punct al destinului. De aceea, Peștii sunt îndemnați să iasă din rutină, să își dorească iubirea și să se deschidă către ea, măcar la nivel mental.