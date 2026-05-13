Potrivit unui comunicat al parchetului condus de Codruța Kovesi, au fost efectuate percheziții la sediile societății situate în landurile Saarland și Saxonia, în depozitele acesteia, precum și la domiciliile a patru suspecți.

În plus, la cererea EPPO, a fost emis un mandat de sechestru în valoare de 18 milioane de euro.

”Este vorba despre o presupusă fraudă de tip „carusel” în domeniul TVA – o schemă infracțională complexă care profită de normele UE privind tranzacțiile transfrontaliere între statele membre, întrucât acestea sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată (TVA) – care implică vânzarea de dispozitive electronice de mici dimensiuni.

Se presupune că societatea care face obiectul anchetei a cumpărat bunuri de la furnizori germani și le-a vândut așa-numiților comercianți dispăruți din Italia, Țările de Jos, Portugalia și Slovacia. Se presupune că unii dintre furnizorii germani au acționat ca societăți-tampon, utilizând facturi false pentru a ascunde schema frauduloasă. În alte cazuri, furnizorii direcți sunt suspectați că au emis facturi pentru tranzacții care nu au avut loc în realitate.”, susțin procurorii europeni.

Ancheta indică, de asemenea, că cel puțin o parte din bunuri au circulat în mod repetat în cadrul rețelei frauduloase, fiind revândute prin intermediul unor societăți intermediare înapoi furnizorilor inițiali.

Rambursări nejustificate de TVA în valoare de aproximativ 18 milioane de euro

Conform probelor, se consideră că suspecții au participat în cunoștință de cauză la schema frauduloasă și au dedus în mod ilegal TVA-ul din facturile emise în cadrul lanțului fraudulos. De asemenea, se bănuiește că societatea suspectată a solicitat rambursări nejustificate de TVA în valoare de aproximativ 18 milioane de euro în perioada 2019-2023.

Perchezițiile și măsurile de investigație s-au putut baza pe sprijinul Biroului de investigații fiscale din Saarbrücken (Steuerfahndung für die Finanzämter des Saarlandes), precum și al birourilor de investigații fiscale din Trier, Neustadt an der Weinstraße și Chemnitz, și al mai multor unități de poliție (saarländische Landespolizeidirektion 14 și Kriminalpolizeiinspektion bei der Polizeidirektion Zwickau).

Toate persoanele implicate sunt considerate nevinovate până la dovedirea vinovăției lor de către instanțele judecătorești competente din Germania, mai precizează EPPO.

EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Acesta este responsabil de investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.