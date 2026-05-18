"Am avut o discuţie constructivă cu domnul preşedinte. Ne-a bucurat deschiderea şi ne-a bucurat intenţia dânsului de a înţelege poziţiile fiecărui partid şi de a încerca să reconcilieze pentru un Guvern stabil. Înţelegem că următorul Guvern trebuie să aibă priorităţi în PNRR, echiparea Armatei şi, bineînţeles, OCDE. Noi am adus în vedere şi faptul că România are nevoie şi de o viziune. Dacă nu ştim unde mergem în 5 - 10 ani, nu avem cum să înţelegem ce fel de Guvern este nevoie. (...) Noi, POT, credem că aceste orgolii, aceste neînţelegeri şi aceste fărâmiţări în Parlament se pot reconcilia atât timp cât avem o listă de proiecte, la care unii sau alţii pot adera şi susţine. Noi vom susţine orice formulă pro-occidentală şi suntem gata să fim componenta proromânească din această formulă, cei care susţin interesele României şi românilor", a afirmat Anamaria Gavrilă.

Ea a adăugat că un viitor Guvern ar trebui să fie unul politic.

"Un Guvern viitor trebuie să fie, însă, alegerea oamenilor. Aşadar, oamenii din viitorul Guvern trebuie să fie cei care au fost aleşi pe listele unui partid. I-am spus şi domnului preşedinte, noi, POT, am fost aleşi de 600.000 de români, suntem aici nu să ne luptăm pentru jucării, suntem aici să ne luptăm pentru o Românie liberă, demnă şi respectată", a completat Gavrilă.

Consultări politice la Cotroceni

Primii care au discutat cu șeful statului au fost social-democrații, care au anunțat după aceste consultări că ”nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru” și că ”exclud” o alianță ”în afara partidelor pro-occidentale”.

De cealaltă parte, liberalii conduși de Ilie Bolojan au precizat că i-au comunicat președintelui Nicușor Dan că ”PNL nu va mai susţine şi nu va mai participa la un Guvern în care va fi PSD, inclusiv în cazul în care va fi condus de un premier tehnocrat”.

Și USR a transmis, după discuțiile cu președintele României, că, ”dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție”.

Nu în ultimul rând, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că, din punctul lor de vedere, ”nu există varianta susţinerii unui guvern în spatele căruia se află AUR”.

În schimb, președintele AUR, George Simion a afirmat că partidul pe care îl conduce a cerut mandat pentru formarea unei guvernări, asumându-și, ”aşadar, intrarea la guvernare”.

Preşedintele S.O.S România, Diana Iovanovici Şoşoacă, a declarat, luni, după consultările la Palatul Cotroceni, cu şeful statului, că au fost întrebaţi dacă au o propunere de prim-ministru şi ea l-a întrebat pe preşedinte unde e programul de guvernare.