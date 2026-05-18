Cele mai frumoase oraşe din Germania. Destinaţii de poveste cu străzi medievale şi peisaje spectaculoase

Germania se mândreşte cu o mulţime de oraşe mici fermecătoare şi istorice. Vizitarea tuturor ar putea dura luni întregi de călătorii prin ţară.

Ioana Andreescu

Pentru a face alegerea puţin mai uşoară, iată cele mai frumoase şapte oraşe din Germania, unele dintre ele mai puţin cunoscute, potrivit Blick.

Rothenburg ob der Tauber

Pentru mulţi călători, Rothenburg ob der Tauber, din Bavaria, arată ca oraşul medieval perfect desprins din poveşti. Peisajul urban este caracterizat de străzi pietruite tradiţionale şi case cu structură din lemn. Cel mai romantic loc — şi unul dintre cele mai fotografiate obiective din Germania — este pitoreasca intersecţie Plönlein, cu poarta oraşului şi casele sale strâmbe.

Nu rataţi o plimbare de-a lungul zidului oraşului, cu turnurile, porţile şi pasajele sale. În plus, muzeele şi expoziţiile dedicate trecutului medieval pot fi găsite peste tot în oraş, inclusiv un muzeu al crimei cu instrumente de tortură.

Bretten

Oraşul medieval Bretten, cu frumoasele sale case cu structură din lemn, se află în apropiere de Karlsruhe şi prinde viaţă în lunile de vară.

De-a lungul anilor, Bretten şi-a construit reputaţia datorită unui festival unic organizat în sezonul cald: festivalul medieval „Peter şi Paul”. Pe lângă meşteşugari şi costume tradiţionale medievale, festivalul oferă mâncare autentică excelentă şi un program de divertisment care include dansuri. Chiar şi scepticii devin aici pasionaţi de Evul Mediu.

Worpswede

Nu departe de Bremen se află colonia artistică Worpswede. Situată în peisajul unic al mlaştinii Teufelsmoor („Mlaştina Diavolului”), această aşezare specială a fost fondată la începutul secolului XX de artişti renumiţi, printre care pictoriţa Paula Modersohn-Becker (1876–1907), care vedea colonia drept „Ţara Minunilor”.

Poetul Rainer Maria Rilke (1875–1926) a petrecut, de asemenea, timp aici şi a descris atmosfera drept „un cer de o schimbare şi măreţie indescriptibile”.

Peisajul oraşului este dominat de case spaţioase cu structură din lemn, amplasate într-un decor asemănător unui parc, înconjurat de râuri şi pajişti. Inima satului este strada Bergstrasse, unde se află muzeele.

Wismar

Wismar, aflat pe coasta Mării Baltice, este al treilea cel mai important oraş hanseatic din regiune, după Rostock şi Stralsund.

Portul său, aşezat într-un golf protejat, a fost odinioară un punct vital pentru transportul comercial. Chiar şi astăzi, vizitatorii pot admira depozitele şi portul rămase din perioada de glorie a Ligii Hanseatice.

Clădirile gotice din cărămidă, precum Biserica Sfântul Nicolae, fac parte integrantă din istoria oraşului. Iar chiar în mijlocul pieţei se află celebra fântână „Wasserkunst”, care odinioară alimenta oraşul cu apă potabilă.

Plön

Fermecătorul oraş Plön, aflat lângă Kiel, este înconjurat de apă şi nu a fost încă invadat de turişti. Acest lucru îl transformă într-o destinaţie perfectă pentru relaxare şi explorare.

Marele Lac Plön şi castelul sunt principalele atracţii ale acestei zone de agrement. Cu douăsprezece lacuri aflate în limitele oraşului, există numeroase posibilităţi pentru sporturi nautice, iar regiunea lacurilor Plön oferă şi multe atracţii culturale.

Oraşul vechi idilic este perfect pentru o plimbare liniştită.

Lindau

Lindau este cunoscut mai ales pentru centrul său istoric, aflat pe o insulă situată chiar în larg. Aici poate fi admirată frumoasa primărie din secolul al XV-lea.

După aceea, turiştii pot merge spre port pe promenadă. Aici sunt ancorate numeroase iahturi superbe, iar cafenelele sunt locul ideal pentru o pauză după vizitarea oraşului.

Esslingen

Oraşul Esslingen, aflat lângă Stuttgart, este situat pe râul Neckar. Aici pot fi admirate, printre altele, galeriile de artă din Villa Merkel.

Castelul Esslingen, cu zidurile sale şi restaurantul amenajat în interior, merită de asemenea vizitat. Un alt punct de atracţie este parcul natural Nymphaea, cu animale sălbatice şi mici lacuri situate pe o insulă de pe râu.

Sursa: Blick

