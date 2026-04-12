Două țări au transformat nisipul din deșert în material de construcții. Cum a fost posibil

Românii au umplut stațiunile din Bulgaria, de Paște. „În România nu găsești așa ceva”
Stiri externe
61703791
Getty

Japonia și Norvegia au reușit să transforme o problemă globală într-o oportunitate tehnologică, demonstrând că nisipul deșertic, amestecat cu lemn mărunțit, poate fi transformat într-un material solid potrivit pentru construcții.

autor
Stirileprotv

Descoperirea, realizată de Universitatea Norvegiană de Știință și Tehnologie (NTNU) și Universitatea din Tokyo, este prezentată într-un studiu publicat în Journal of Building Engineering, unde sunt detaliate procesul și aplicațiile sale potențiale.

Aceasta pornește de la un paradox bine cunoscut în industrie: în timp ce sectorul construcțiilor depinde de nisip extras din râuri, cariere și funduri marine — cu un impact semnificativ asupra mediului — deșerturile conțin milioane de kilometri pătrați de nisip considerat inutil. Acest tip de nisip, fiind prea fin, nu a fost potrivit pentru betonul convențional, în ciuda abundenței și accesibilității sale în regiunile aride.

Potrivit lui Ren Wei, cercetător la NTNU și autor principal al studiului, „principala problemă este că nisipul deșertic este atât de fin încât nu permite betonului să atingă rezistența necesară pentru utilizări structurale”. Această limitare a influențat timp de decenii dezvoltarea unor alternative care să reducă presiunea asupra resurselor naturale tradiționale, scrie El Conficendcial.

Un nou material fără ciment

Soluția propusă de echipa de cercetare rupe modelul clasic de fabricație. Materialul, denumit Botanical Sand Concrete, combină nisip deșertic și pulbere de lemn în proporții similare, fiind supus unui proces de presare termică la presiune ridicată și temperaturi de aproximativ 180°C. Spre deosebire de betonul obișnuit, acesta nu utilizează ciment și nici reacții chimice complexe.

Citește și
Cheia constă în lignină, un polimer natural prezent în lemn, care, sub efectul căldurii și presiunii, se înmoaie și acționează ca un adeziv organic. Acest comportament, susținut de alcalinitatea naturală a nisipului, permite legarea eficientă a particulelor și formarea unor blocuri cu rezistență suficientă pentru utilizări practice.

Limitele studiului

Testele de laborator au confirmat că acest material respectă standardele industriale japoneze pentru pavaje și suprafețe pietonale. Au fost analizate variabile precum presiunea, durata presării și tipul de nisip, demonstrând că inclusiv nisipul extrem de fin poate dobândi proprietăți structurale adecvate.

Cercetătorii subliniază că beneficiul ecologic maxim apare atunci când materialul este produs în apropierea zonelor deșertice, evitând transportul inutil. De asemenea, ei analizează posibilitatea înlocuirii lemnului cu deșeuri agricole pentru a reduce și mai mult impactul asupra mediului, însă avertizează că sunt necesare teste suplimentare înainte de utilizarea pe scară largă, mai ales în climate reci.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: desert, studiu, nisip,

Dată publicare:

Citește și...
Stiri externe
Stiri Economice
Stiri Diverse
Recomandări
Interviurile Stirileprotv.ro
Stiri Sanatate
Stiri externe
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 12 Aprilie 2026

02:07:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Aprilie 2026

01:43:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Ce înseamnă nașterea pozitivă

16:45

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Țara care se sapă singură

46:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Como - Inter, LIVE TEXT de la 21:45. Examen de titlu pentru Chivu

Sport

Vestea momentului în Italia: Claudio Ranieri