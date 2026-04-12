Incidentul s-ar fi întâmplat la 4 dimineața, în noaptea de sâmbătă spre duminică 12 aprilie, adică după slujba de Paște.

Potrivit unui comunicat al Brigăzii de Poliție Rutieră, ”la data de 12 aprilie a.c., în jurul orei 04.00, polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere, care acționau pentru menținerea siguranței rutiere pe arterele din Capitală, în contextul sărbătorilor pascale, au depistat pe Șoseaua Pipera un autoturism care circula cu viteza de 109 km/h, pe un sector de drum unde limita este de 40 km/h, fiind înregistrat de aparatul radar”.

Potrivit surselor citate, autoturismul din comunicatul poliției era condus de Becali.

”În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că autoturismul era condus de un bărbat în vârstă de 67 de ani. Totodată, acesta nu avea asupra sa documentele prevăzute de lege.

Conducătorul auto a fost sancționat contravențional, iar ca măsură complementară s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile”, mai precizează autoritățile.

Nu este prima dată când Gigi Becali rămâne fără permis de conducere.