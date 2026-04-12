Potrivit IPJ Mureș, o echipă operativă constituită la fața locului a stabilit că, în noaptea de 11/12 aprilie, persoane necunoscute au pătruns în incinta cimitirului și au dislocat, prin împingere, monumentele aferente unui număr de 14 morminte, transmite Agerpres.

Din verificări a reieșit că monumentele nu au suferit distrugeri.

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Reghin, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin, continuă cercetările pentru identificarea autorilor și luarea măsurilor legale sub aspectul infracțiunii de „profanarea de cadavre sau morminte", arată sursa citată.