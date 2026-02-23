"Oraşul New York nu a cunoscut o furtună de această amploare în decursul ultimului deceniu", a avertizat primarul local, Zohran Mamdani, într-o conferinţă de presă organizată duminică.

Luni dimineaţă, la ora locală 05:28 (10:28 GMT), serviciile meteorologice din New York au anunţat că un strat de zăpadă de peste 38 de centimetri acoperea Long Island. "Şi ninge în continuare abundent", a avertizat aceeaşi agenţie americană pe contul său de pe reţeaua de socializare X.

Potrivit serviciilor de urgenţă din oraş, între 23 şi 28 de centimetri de zăpadă acopereau cartierele Manhattan şi Brooklyn la ora 07:23 GMT.

"Este interzisă circulaţia tuturor vehiculelor neesenţiale pe străzi, autostrăzi şi podurile din New York până la 17:00 GMT. Rămâneţi la căldură şi în siguranţă", au insistat serviciile de urgenţă pe reţeaua de socializare X.

La 11:00 GMT, peste 280.000 de gospodării erau private de electricitate în statele americane din nord-estul ţării, potrivit site-ului PowerOutage.com, inclusiv 110.000 în New Jersey şi peste 67.000 în Delaware.

Guvernele din şapte state (Connecticut, Delaware, Massachusetts, New York, New York, Pennsylvania şi Rhode Island) au decretat starea de urgenţă, cu interdicţii de circulaţie în vigoare începând de duminică după-amiază.

Transportul în comun, inclusiv serviciul feroviar, a fost suspendat în New Jersey.

Ninsori de până la 60 de centimetri sunt aşteptate în orele următoare, cu rafale de vânt glacial care vor atinge viteza de 80 km/h.

Serviciul naţional de meteorologie din SUA a avertizat, de asemenea, în legătură cu riscurile de inundaţii în anumite zone ale statelor New York, New Jersey şi Massachusetts.

Luni dimineaţă, clădirile de tip zgârie-nori de pe Wall Street abia mai puteau fi văzute din cartierul vecin Brooklyn din cauza acestei furtuni de zăpadă.

"Răul abia urmează"

Aceasta este cea de-a doua furtună hibernală majoră pe care primarul democrat din New York trebuie să o gestioneze după ce şi-a preluat mandatul la începutul lunii ianuarie.

Sediul ONU a fost închis, în Boston se așteaptă un strat de zăpadă de 60 de centimetri

La sfârşitul lunii ianuarie, un îndelungat val de frig a făcut cel puţin 18 morţi în metropola americană, în principal din cauza hipotermiei. În total, autorităţile au recenzat cel puţin 100 de decese la nivelul întregii ţări.

"Răul abia urmează", a avertizat guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, în timpul unei conferinţe de presă, duminică, înainte de a-i sfătui pe localnici să rămână în locuinţele lor.

"Dar părinţii care trebuie să meargă să muncească? E nedrept!", a protestat Brandon Smith, un localnic din Brooklyn, contactat de AFP înainte de oprirea circulaţiei. El s-a declarat îngrijorat din cauza dificultăţilor cu care se vor confrunta persoanele care nu pot să lucreze de acasă.

În schimb, turiştii au fost încântaţi de spectacolul oferit de primele ninsori. "Ştiam că va ninge puţin, dar nu mă gândeam că va fi atât de multă zăpadă. Dar sunt mulţumită, este o experienţă frumoasă", a declarat Macarena Gonzalez, o turistă venită din Chile.

Sediul Organizaţiei Naţiunilor Unite, situat în Manhattan, a fost închis şi el luni, iar "toate reuniunile prevăzute au fost reprogramate", potrivit unui comunicat intern al instituţiei.

La Boston, unde meteorologii se aşteaptă la 60 de centimetri de zăpadă, şcolile vor fi închise luni, din cauza unei furtuni care "se anunţă de o amploare istorică", a anunţat primăriţa Michelle Wu.

Peste 8.700 de curse aeriene au fost anulate începând de duminică, potrivit site-ului specializat FlightAware, iar aeroporturile din New York sunt cele mai afectate de aceste anulări, urmate de aeroporturile din Boston, Newark şi Philadephia.

FlightAware se aşteaptă la peste 1.300 de anulări ale unor curse aeriene în ziua de marţi din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile.