Legea obligă firmele și asociațiile de proprietari să curețe zăpada din fața clădirilor. Amenzile pot ajunge până la 2000 de lei. Însă majoritatea celor care ies la zăpadă nu știu unde să o arunce.

Corespondent PRO TV: „Pe străzile mici zăpada a început să se topească, însă nu uniform. În stratul de gheață s-au format gropi din cauza cauciucurilor și, iată, cum mașinile înaintează cu greu pe astfel de porțiuni”.

Locuitor: „Pe străduțele mici se circulă foarte prost, față de alți ani, nimeni n-a avut grijă de nimeni”.

Pe unele străzi, oamenii care locuiesc în zonă au ieșit cu lopețile să spargă dâmburile alunecoase.

Odată ce ninsoarea s-a oprit, curățarea străzilor se împarte între autorități și oameni.

În Capitală, proprietarii sunt obligați să curețe zăpada și gheața de pe trotuarele din fața casei ori a blocurilor în cel mult 24 de ore de la încetarea ninsorii. Aceleași obligații sunt și pentru zăpada de pe acoperiș și pentru țurturi.

Președintă de bloc: „Ăștia bătrânii nu pot să iasă că sunt bătrâni și bolnavi, cei tineri au serviciu. Nu pot să vină. De exemplu aseară până la 8-9 noi am dat la zăpadă. Deci cum să facem că să fie bine?”.

Iar magazinele, restaurantele și firmele care au sediul la parterul blocurilor sunt obligate să curețe zăpadă.

Cristian Prodan, șef serviciu Ordine Publică și Control: „Agentul economic nu a curățat trotuarul aferent spațiului comercial unde își desfșoară activitatea cât și treptele pe unde urcă clienții către societate”.

Aceleași obligații le au și primăriile în cazul trotuarelor din subordine.

Corespondent PRO TV: „Au trecut mai bine de 24 de ore de când ninsoarea s-a oprit, iar foarte multe trotuare de pe marile bulevarde sunt pline de gheață. Este mai degrabă un concurs de patinaj decât o plimbare prin oraș.”

Locuitor: „Anul trecut în aceeași perioadă când a fost ninsoare din cauza faptului că nu s-a curățat zăpada de pe trotuar, am alunecat și mi-am rupt glezna.”

Iar cei harnici care au pus mâna pe lopeți nu știu unde să arunce zăpadă.

Locuitor: „O dăm de pe trotuar, în stradă! Unde s-o ducem, că n-o ducem în curte”.

Legislația prevede mai multe etape pentru firmele de deszăpezire. Prima dată trebuie curățațe străzile principale. Urmează străduțele dintre blocuri și arterele secundare. După aceste operațiuni, mormanele de zăpadă formate în intersecții ar trebui duse pe platforme betonate, conectate la sistemul de canalizare. De multe ori însă, înainte să se întâmple acest lucru, zăpada se topește pe străzi.