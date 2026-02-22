Pe bulevardele mari se circulă bine, dar între blocuri mașinile sunt încă blocate. Și pentru că luni elevii reiau cursurile, părinții au început de azi deszăpezirea mașinilor.

Pe bulevardele din Capitală, șoferii sunt permanent ținuți în alertă de gropile și bălțile de pe asfalt. Pe străduțele adiacente alte probleme: utilajele nu au prea ajuns, așa că cine a vrut să iasă din curte, a fost nevoit să-și croiască drum prin zăpadă, cu lopata.

Locuitor: „N-am văzut un utilaj de deszăpezire să știți. Mai cu seamă că avem magazinele în fața noastră acolo și ei gospodari, ies în curtea lui și aruncă în curtea altuia.”

Așa au apărut munții de zăpadă, iar sportul de dimineață, în unele cartiere practicat chiar și în echipă, a fost deszăpezirea mașinilor.

Locuitor: „Destul de gros, ca de-obicei ne-a prins pe nepregătite. Până diseară am timp.”

Locuitoare: „Acuma e afânată și e bine, dacă mai lăsăm o zi îngheață și atunci e mult mai greu de urnit de pe loc.”

Locuitor: „Să ne mai ajute și copiii, mai trebuie și ei, că și ei merg cu mașina”.

Corespondent PRO TV: „Suntem în Sectorul 2 al Capitalei, iar ceea ce vedeți aici, pentru mulți părinți înseamnă deja un program făcut la primele ore ale dimineții, atunci când cei mici vor trebui duși la școală”.

Pe trotuare, în zonele umbrite unde soarele nu a ajuns, sunt doar poteci înguste, croite de pașii oamenilor. Așă că drumul spre școală vă fi lung.

Femeie: „Avem de trecut printr-un parc chiar, să-l traversăm. Așa ușor ușor ajunge, probabil în loc de 20 de minute o să facem ceva mai mult.”

Pe lângă responsabilitatea primăriilor pentru trotuarele din subordine, legea prevede clar că firmele și asociațiile de proprietari trebuie să îndepărteze zăpada din fața clădirilor. În caz contrar, amenzile pot ajunge până la 2.000 de lei. Cu toate acestea, unii locatari se plâng că sunt puțini cei care se implică.

Bărbat: „Nu iese nimeni să dea zăpada, numai eu o dau de câte ori a fost zăpadă”.

Primăria Capitalei a anunțat că, în urma controalelor desfășurate după primul episod de vreme severă de miercurea trecută, mai mulți operatori de salubritate au fost sancționați pentru că nu și-au îndeplinit obligațiile privind deszăpezirea. Valoarea totală a amenzilor ajunge la aproape jumătate de milion de lei.