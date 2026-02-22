Primăria avertizează că, dacă nu se conformează, operatorii contractaţi de primăriile de sector ca să deszăpezească vor fi din nou sancţionaţi şi menţionează că până acum, s-au constatat probleme în sectoarele 1, 2, 3 şi 5.

„Zona centrală şi Centrul Vechi sunt cărţile de vizită ale Capitalei! Aici vin turişti, delegaţii, dar şi bucureşteni, care ies la teatru, la un restaurant. Şi sunt nevoiţi să o ia prin zăpadă şi prin bălţile formate”, arată Primăria Municipiului Bucureşti pe Facebook.

Astfel, Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti le-a cerut operatorilor de salubritate din Sectoarele 1, 3 şi 5 să trateze cu seriozitate deszăpezirea, să fie făcută ca la carte: pe toată lăţimea benzii de circulaţie, până la bordură şi să elibereze rigola. S-a constatat că prima bandă de circulaţie o lasă acoperită; să cureţe la trecerile de pietoni pe toată lăţimea zebrei, nu să facă poteci; să deszăpezească staţiile STB pe toată lăţimea zonei de aşteptare; să elibereze trotuarele de omăt pe toată lăţimea lor; scurgerile pluviale să nu fie acoperite de zăpadă.

Potrivit PMB, la fel trebuie să acţioneze şi în cartiere.

„Dacă nu se conformează, operatorii, contractaţi de primăriile de sector ca să deszăpezească, vor fi din nou sancţionaţi. Până acum, s-au constatat probleme în sectoarele 1, 2, 3 şi 5”, mai arată PMB în mesaj.