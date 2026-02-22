După o violentă furtună de iarnă la sfârşitul lunii ianuarie, marile oraşe din nord-estul Statelor Unite, precum New York, Philadelphia, Boston şi capitala Washington, se pregătesc pentru noi ninsori şi vânturi puternice.

„Între 30 şi 60 de centimetri” de zăpadă ar putea cădea în Boston, a avertizat Serviciul Naţional de Meteorologie (NWS).

Condiţiile de deplasare ar putea deveni „aproape imposibile” din cauza zăpezii pe anumite porţiuni ale coastei de est, a avertizat el, menţionând şi riscul de întreruperi ale alimentării cu energie electrică.

Se aşteaptă, de asemenea, inundaţii în Delaware şi New Jersey. La New York, autorităţile şi locuitorii se pregăteau sâmbătă pentru o furtună violentă.

„Preconizăm acum între 33 şi 43 de centimetri de zăpadă”, a declarat sâmbătă primarul New York-ului, Zohran Mamdani, în cadrul unei conferinţe de presă, avertizând totodată că este posibil ca zăpada să atingă „50 de centimetri sau chiar mai mult”. „Rog toţi newyorkezii să rămână acasă şi să evite să iasă pe stradă”, a declarat el, adăugând că deplasările de luni dimineaţă vor fi „extrem de periculoase”.

O puternică furtună de iarnă a lovit deja regiunea la sfârşitul lunii ianuarie, provocând, potrivit autorităţilor, peste 100 de morţi.