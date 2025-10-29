Două avioane de luptă ale NATO au dat peste o aeronavă-spion a Rusiei. Ce a urmat

Forțele armate poloneze au declarat, miercuri, că două dintre avioanele sale de vânătoare au interceptat și escortat un avion de recunoaștere rus care zbura, marți, deasupra Mării Baltice.

Comandamentul operațional polonez a declarat că avionul de supraveghere rus Ilyushin Il-20 zbura în spațiul aerian internațional fără a depune un plan de zbor și cu transponderul oprit, ceea ce îl făcea invizibil pentru radarul civil.

„Avionul nu a încălcat spațiul aerian polonez”, a declarat comandamentul într-o declarație pe rețelele de socializare.

Acesta a adăugat că două avioane de vânătoare poloneze MiG-29 au identificat vizual și au escortat avionul rus în afara zonei.

Purtătorul de cuvânt al comandamentului operațional, Jacek Goryszewski, a declarat pentru mass-media poloneză: „Piloții noștri ar fi putut lua măsuri suplimentare dacă piloții ruși ar fi întreprins acțiuni pe care nu le-am fi dorit, cum ar fi încălcarea spațiului nostru aerian sau efectuarea altor manevre periculoase”.

Ministerul Apărării din Rusia nu a comentat zborul avionului său Il-20, o platformă de informații și supraveghere electronică de concepție sovietică, capabilă să intercepteze comunicațiile radio și emisiile radar, și nici interceptarea poloneză.

Interceptarea are loc pe fondul creșterii nivelului de alertă pe flancul estic al NATO, unde mai multe state membre au raportat o intensificare a activității aeriene ruse în apropierea granițelor lor, potrivit The Moscow Times.

În septembrie, trei avioane militare ruse au încălcat spațiul aerian al Estoniei timp de aproximativ 12 minute, iar Polonia a raportat că peste 20 de drone ruse au traversat teritoriul său. Kremlinul a negat încălcarea graniței.

Polonia este un aliat ferm al Ucrainei și a fost un punct de tranzit cheie pentru armele occidentale destinate țării aflate în conflict de când Rusia a invadat-o în 2022.

