Marina SUA, în alertă: un elicopter şi un avion de luptă s-au prăbuşit în Marea Chinei de Sud

Stiri externe
27-10-2025 | 08:46
prabusire

Un elicopter şi un avion de luptă ale Marinei SUA s-au prăbuşit duminică în Marea Chinei de Sud, în două accidente separate care nu s-au soldat cu victime, informează luni AFP.

autor
Vlad Dobrea

Un elicopter MH-60R Sea Hawk efectua "operaţiuni de rutină" de pe portavionul USS Nimitz când s-a prăbuşit în Marea Chinei de Sud, a anunţat într-un comunicat Flota SUA din Pacific.

Cele trei persoane aflate la bordul aeronavei au fost salvate, potrivit autorităţilor.

Aproximativ o jumătate de oră mai târziu, un avion de vânătoare Boeing F/A-18F Super Hornet s-a prăbuşit, de asemenea, în Marea Chinei de Sud în timp ce efectua "operaţiuni de rutină" de pe portavionul USS Nimitz, potrivit Marinei SUA.

Cele două persoane aflate la bord s-au catapultat şi au fost salvate ulterior, potrivit aceleiaşi surse.

"Toate persoanele implicate sunt în siguranţă şi în stare stabilă", a declarat Marina SUA, adăugând că ambele accidente sunt în curs de investigare.

Pierderea celor două aeronave are loc în contextul în care preşedintele american Donald Trump se află în primul său turneu în Asia în timpul celui de-al doilea său mandat.

La începutul acestui an, două avioane militare americane de pe portavionul Harry S. Truman s-au prăbuşit în două accidente petrecute în Marea Roşie în decurs de zece zile - unul în timpul aterizării, iar celălalt în timpul unei manevre de mutare a acestuia. 

Sursa: Agerpres

Etichete: elicopter, prabusire, avion, marina sua,

Dată publicare: 27-10-2025 08:46

