Cum a reușit Marina SUA să piardă două dintre aeronavele sale în Marea Chinei de Sud, în doar 30 de minute. Posibila cauză

Un elicopter şi un avion de luptă ale Marinei SUA s-au prăbuşit duminică în Marea Chinei de Sud, în două accidente separate care nu s-au soldat cu victime.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat în fața reporterilor, la bordul avionului Force One, în drum către Tokyo, că incidentele ar fi putut fi cauzate de „combustibil de proastă calitate”.

Un avion de vânătoare și un elicopter de pe portavionul USS Nimitz s-au prăbușit în Marea Chinei de Sud la un interval de 30 de minute unul de celălalt, a declarat Flota Pacificului a Marinei SUA.

Cei trei membri ai echipajului elicopterului MH-60R Sea Hawk au fost salvați duminică după-amiază, iar cei doi piloți ai avionului de vânătoare F/A-18F Super Hornet s-au catapultat și au fost recuperați în siguranță. Toți cinci sunt în siguranță și în stare stabilă, a declarat flota într-un comunicat.

Cauzele celor două accidente sunt în curs de investigare, se arată în comunicat, potrivit Euronews.

Președintele SUA, Donald Trump, vorbind luni cu reporterii la bordul avionului Air Force One, în drum spre Tokyo, a declarat că incidentele ar fi putut fi cauzate de „combustibil de proastă calitate”.

El a exclus posibilitatea unei acțiuni frauduloase și a afirmat că „nu este nimic de ascuns”.

USS Nimitz s-a întors în portul din baza navală Kitsap din statul Washington, după ce a fost detașat în Orientul Mijlociu pentru cea mai mare parte a verii, ca parte a răspunsului SUA la atacurile rebelilor Houthi din Yemen asupra navelor comerciale.

Portavionul se află în ultima sa misiune înainte de a fi scos din serviciu.

Un alt portavion, USS Harry S Truman, a suferit o serie de accidente în ultimele luni, în timp ce era detașat în Orientul Mijlociu.

În decembrie, crucișătorul cu rachete ghidate USS Gettysburg a doborât din greșeală un avion F/A-18 de pe Truman. Apoi, în aprilie, un alt avion de vânătoare F/A-18 a alunecat de pe puntea hangarului Truman și a căzut în Marea Roșie.

Iar în mai, un avion de vânătoare F/A care ateriza pe portavionul din Marea Roșie a căzut în apă după ce, aparent, a ratat cablurile de oțel utilizate pentru a opri avioanele la aterizare, forțându-i pe cei doi piloți să se catapulteze.

Niciun marinar nu a murit în vreunul dintre aceste incidente. Rezultatele anchetelor privind aceste accidente nu au fost încă făcute publice.

