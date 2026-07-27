Schimbarea uneia dintre cele mai vocale și influente figuri MAGA nu înseamnă că tabăra lui Donald Trump a devenit pro-ucraineană. Arată însă că în dreapta americană se produce o ruptură tot mai vizibilă privind Rusia, iar Trump pare dispus să o încurajeze.

Laura Loomer a publicat vineri un interviu de 45 de minute cu Volodimir Zelenski, realizat la Kiev. Tonul a fost surprinzător de prietenos pentru o activistă care, ani la rând, a acuzat Ucraina de crime de război, a pus la îndoială identitatea evreiască a lui Zelenski și a repetat unele dintre principalele teze folosite de Kremlin.

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