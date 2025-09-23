Donald Trump „a pus capăt” unui război inexistent. Președintele american a gafat grav din dorința de a primi Premiul Nobel

Preşedintele american Donald Trump, care-şi doreşte Premiul Nobel pentru Pace, a făcut o gafă, lăudându-se că a pus capăt unui război între Armenia şi Cambodgia, care nu a avut loc vreodată.

Locatarul Casei Albe a făcut această gafă sâmbătă, la o gală conservatoare, dineul fondatorilor American Cornerstone Institute, un centru de reflecţie conservator înfiinţat în 2021 de către Ben Carson, un fost secretar al Locuinţelor şi Dezvoltării Urbane al actualului preşedinte.

Discurs despre „războaie rezolvate”

În calitate de invitat de onoare, Trump a susţinut un lung discurs despre războaiele pe care le-a rezolvat.

El a revenit mai întâi asupra războiului de la frontieră, în iulie, soldat cu aproximativ 40 de morţi, între Cambodgia şi Thailanda.

Donald Trump s-a lăudat apoi că a pus să semneze în biroul său un acord de pace între liderii Armeniei şi Azerbaidjanului, un conflict vechi de zeci de ani.

El s-a declarat capabil să rezolve conflicte imposibil de soluţionat şi a evocat un improbabil război între Armenia şi Cambodgia care se anunţa teribil, căruia i-a pus rapid capăt.

Nu este nimic uimitor în asta, în măsura în care acest război nu a existat vreodată, Donald Trump amestecând evident cele două conflicte despre care a vorbit mai înainte.

Această gafă nu a provocat absolut nicio reacţie în sală.

Donald Trump a continuat înşirând numele ţărilor pe care susţine că le-a salvat: „Camdodgia, Armenia, Kosovo, Serbia, Israel, Iran, Egipt, Etiopia” - un bilanţ bogat şi amplu fantezist, căruia i se adaugă războiul între India şi Pakistan.

