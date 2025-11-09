Donald Trump vrea ca viitorul stadion din Washington să primească numele său

09-11-2025 | 10:02
AFP

Preşedintele american Donald Trump vrea ca echipa Washington Commanders să dea numele său stadionului pe care îl construieşte, în valoare de 3,7 miliarde de dolari, au declarat pentru ESPN mai multe surse.

Ioana Andreescu

O „sursă de rang înalt din Casa Albă” a declarat pentru ESPN că președintele și-a exprimat dorința față de grupul de proprietari ai echipei din NFL, condus de Josh Harris.

„Este ceea ce dorește președintele și probabil că așa se va întâmpla”, a declarat sursa.

Trump, interesat să dea numele său noului stadion din Washington

Trump, desigur, nu este străin de a-și pune numele pe clădiri, hoteluri, cazinouri și terenuri de golf în calitate de dezvoltator imobiliar, pe lângă vânzarea de articole marca Trump, de la adidași până la biblii, notează Reuters.

„Ar fi un nume frumos, întrucât președintele Trump a făcut posibilă reconstrucția noului stadion”, a transmis vineri seara, prin e-mail, secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, către ESPN.

Un stadion de 3,7 miliarde de dolari, gata în 2030

Stadionul cu cupolă, în valoare de 3,7 miliarde de dolari, va fi construit în Washington, D.C., pe fostul amplasament al stadionului RFK, care a găzduit echipa Washington Redskins între 1961 și 1996. Stadionul, cu 65.000 de locuri, este prevăzut să se deschidă în 2030.

Cu excepția Lambeau Field din Green Bay și Soldier Field din Chicago, stadioanele din NFL își vând aproape întotdeauna drepturile de denumire sponsorilor corporativi.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 09-11-2025 10:02

La prima vedere, vizita prim-ministrului ungar a fost exact ceea ce şi-a propus când a plecat la Washington: laude din belşug şi o scutire de la sancţiunile pentru aprovizionarea cu petrol, gaze şi energie nucleară din Rusia.  

