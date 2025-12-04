Der Spiegel: Macron l-a avertizat pe Zelenski să fie prudent pentru că SUA ar putea „trăda” Ucraina. „Un mare pericol”

Documente dezvăluite de Der Spiegel arată că liderii europeni au transmis președintelui ucrainean Volodimir Zelenski avertismente clare privind negocierile cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner.

Alexandru Toader

Președintele francez Emmanuel Macron l-a avertizat pe omologoul său ucrainean Volodimir Zelenski, într-o convorbire telefonică confidențială privind criza europeană, că există „posibilitatea ca SUA să trădeze Ucraina în chestiuni teritoriale, fără claritate în privința garanțiilor de securitate”, creând „un mare pericol”, arată documente divulgate și consultate de publicația germană Der Spiegel.

La rându-i, cancelarul german Friedrich Merz l-a îndemnat pe Zelenski să fie „extrem de prudent în următoarele zile”, adăugând că americanii „se joacă, atât cu tine, cât și cu noi”, făcând aluzie la negociatorii americani Steve Witkoff și Jared Kushner.

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a avertizat că Europa nu trebuie să-l lase pe Zelenski „singur cu acești oameni”, iar șeful NATO, Mark Rutte, a fost de acord: „Trebuie să-l protejăm pe Volodimir”.

La convorbirea telefonică au participat lideri din Franța, Germania, Polonia, Italia, Danemarca, Norvegia și înalți oficiali ai UE.

Mai mulți participanți au insistat că SUA trebuie să înțeleagă că deciziile privind înghețarea activelor rusești sunt „exclusiv” ale UE, Merz subliniind ulterior că Europa nu poate „lăsa decizia în seama statelor non-europene”.

Liderii europeni au discutat și despre organizarea unei întâlniri cu Witkoff și Kushner. Opiniile au fost împărțite cu privire la participarea liderilor de vârf: Meloni s-a opus, în timp ce Stubb a insistat să participe, spunând: „În acest moment suntem în afară, dar trebuie să intrăm”, conform sursei citate.

Sursa: Der Spiegel

