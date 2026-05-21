Atenție urmează informații care vă pot afecta emoțional!

În centrul acuzațiilor este o grădiniță din comuna Apahida. Zilele trecute au fost depuse două plângeri în care părinții copiilor susțin că o educatoare a avut un comportament total necorespunzător față de cei mici în timpul programului.

Aceștia susțin că educatoarea ar fi a aplicat o serie de măsuri mai dure de disciplinare și chiar i-ar fi lovit pe copiii lor. Tot părinții au solicitat să fie analizate și imaginile de pe camerele de supraveghere din grădiniță dar și înregistrările audio, în măsura în care este posibil.

Între timp, reprezentanții Inspectoratului Școlar au transmis că educatoarea a fost concediată.

Cercetările continuă însă în cadrul dosarului penal decis pentru lovire și alte violențe iar cazul a fost preluat de către procuorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.