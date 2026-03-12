„Statele Unite sunt de departe cel mai mare producător de petrol din lume, aşa că atunci când preţurile petrolului cresc, câştigăm mulţi bani. DAR, ca preşedinte, este mult mai important pentru mine să împiedic un imperiu malefic, Iranul, să dobândească arme nucleare şi să distrugă Orientul Mijlociu şi poate chiar întreaga lume”, a scris preşedintele pe platforma sa Truth Social.

„Nu voi lăsa niciodată ca acest lucru să se întâmple”, a adăugat el.

Războiul afectează aprovizionarea globală cu petrol

Războiul, declanşat pe 28 februarie de atacurile americano-israeliene împotriva Iranului, perturbă aprovizionarea cu petrol a economiei globale şi creşte preţurile la pompă.

Creşteri semnificative ale preţurilor în SUA

În Statele Unite, preţurile s-au majorat cu 22% faţă de luna precedentă, ajungând în medie la 3,60 dolari pe galon (3,78 litri) pentru benzina de bază, conform Asociaţiei Automobile Americane (AAA), care ţine statistici de referinţă.

Chiar şi înainte de aceasta, costul vieţii era deja o preocupare majoră pentru americani, care vor merge la urne pentru alegerile de la jumătatea mandatului în această toamnă.

Eliberarea rezervelor strategice de petrol

Ca parte a unui efort coordonat cu alte ţări, administraţia SUA a anunţat miercuri că va elibera 172 de milioane de barili din rezervele sale strategice (reprezentând 40% din volumul care fusese stocat).

Pieţele rămân tensionate

Măsura, menită să limiteze creşterea preţurilor la energie, nu a reuşit să calmeze pieţele joi. Acestea au continuat să crească, investitorii fiind îngrijoraţi de prelungirea conflictului.