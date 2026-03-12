Polonia, ţară membră a NATO, a ridicat nivelul său de alertă pentru incursiuni în spaţiul său aerian, după ce peste 20 de drone ruseşti au intrat în spaţiul aerian polonez în noaptea de 9 spre 10 septembrie, iar unele dintre ele au fost detectate în estul ţării.

"Nu arată ca o dronă civilă, dar nu avem deocamdată informaţii despre acest model" de aparat, a declarat telefonic pentru Reuters Maciej Swiecichowski, purtător de cuvânt al poliţiei din oraşul Poznan (vest).

Zona a fost securizată de poliţie

Poliţia locală a declarat anterior pe platforma X că a fost alertată cu privire la un "aparat aerian fără pilot de tip dronă", descoperit joi de un angajat la Galczyce (comitatul Konin), pe terenul unei mine de lignit. Lignitul, cunoscut şi sub denumirea de "cărbune brun", este o rocă sedimentară combustibilă.

"La faţa locului, poliţiştii din Konin şi Poznan au securizat zona" şi desfăşoară cercetări, au indicat forţele de ordine poloneze.